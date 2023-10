Jihočeši hostí v předehrávce Liberec, mohou se dotáhnout na Pardubice a Litvínov

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic přivítají ve čtvrteční předehrávce 8. extraligového kola Liberec. V případě výhry v základní hrací době se mohou Jihočeši dotáhnout na Pardubice a Litvínov, nejbližší pronásledovatele Sparty, která se vrátila do čela úterním vítězstvím proti Vítkovicím. Bílí Tygři budou hrát o první bodový zisk z arén soupeřů.

Tým Motoru vstoupil do sezony na výbornou. Od úvodní porážky na Spartě vyhráli Českobudějovičtí pět ze šesti utkání. A doma zatím nenašli přemožitele - tři zápasy proměnili ve tři vítězství a ztratili přitom jediný bod. Naposledy si přivezli plný zisk z Mladé Boleslavi (5:2) a navíc po velmi dobrém výkonu.

"Kluci hráli dobře celých šedesát minut a neměli jsme žádné herní výpadky," pochvaloval si hlavní kouč Ladislav Čihák. Útočník Josef Koláček si dobře uvědomuje, že postavení Severočechů, jimž patří v tabulce až desáté místo, je zavádějící. "Určitě nesmíme nic podcenit. Trenéři nás na to výborně připraví. Jsme obezřetní a chceme se připravit na všechno, co jde," ujistil.

Zatímco doma pod Ještědem má Liberec stejnou bilanci jako Jihočeši a za tři zápasy tam ztratil jediný bod, venku je to výrazně horší. Čtyři zápasy, ani bod, skóre 7:18 a navrch pokaždé minimálně čtyři inkasované góly. Mužstvo kouče Filipa Pešána však povzbudila poslední výhra nad silnými Pardubicemi (4:3 po sam. nájezdech).

"Jako tým jsme podali doposud jeden z nejlepších výkonů a ukázali jsme kvalitu. Bude ale důležité na to navázat a každým dalším zápasem se ještě zlepšovat. Potřebujeme, aby se naše hra ustálila a výkony i výsledky byly více konzistentní," uvedl brankář Dávid Hrenák.

Teprve až v nedělním 7. kole právě proti Dynamu se poprvé v sezoně zapsal mezi střelce Michal Bulíř, který by měl přitom patřit k hlavním lídrům ofenzivy Bílých Tygrů. "Jsem rád, že jsem se konečně gólově prosadil a doufám, že to ze mě spadne a odšpuntoval jsem to. Bylo to hlavně o hlavě, snažil jsem se myslet na jiné věci. Snad na to navážu a góly budou přibývat," přál si Bulíř.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 8. kola: Banes Motor České Budějovice (4.) - Bílí Tygři Liberec (10.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Adam Kubík 7 zápasů/6 bodů (5 branek + 1 asistence) - Oscar Flynn 7/7 (3+4). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina průměr 1,99 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,75 procenta a jednou udržel čisté konto - Dávid Hrenák 3,36 a 89,03, Daniel Král 3,05 a 91,30. Zajímavosti: - České Budějovice dvakrát za sebou naplno bodovaly a vyhrály pět z posledních šesti zápasů - Motor doma vyhrál všechny tři duely v sezoně a ztratil jediný bod - Liberec po sérii tří zápasů bez bodu zvítězil ve dvou z uplynulých tří utkání - Bílí Tygři ze čtyř vystoupení venku v novém ročníku ještě nebodovali - České Budějovice vyhrály pět z posledních sedmi vzájemných soubojů - Útočník Matěj Toman z Motoru může sehrát 100. zápas v extralize Tabulka: 1. Sparta Praha 8 5 2 0 1 29:14 19 2. Pardubice 7 5 0 2 0 28:15 17 3. Litvínov 7 5 1 0 1 26:18 17 4. České Budějovice 7 4 1 0 2 15:14 14 5. Karlovy Vary 6 4 0 0 2 22:11 12 6. Hradec Králové 7 3 0 3 1 20:14 12 7. Brno 7 3 0 0 4 15:18 9 8. Třinec 7 2 1 1 3 19:24 9 9. Mladá Boleslav 7 2 1 0 4 18:22 8 10. Liberec 7 2 1 0 4 18:26 8 11. Olomouc 7 2 0 1 4 13:21 7 12. Vítkovice 8 1 1 2 4 21:30 7 13. Plzeň 6 1 0 1 4 12:18 4 14. Kladno 7 0 2 0 5 13:24 4