Jihoafrická republika v únoru uspořádá námořní cvičení s Ruskem a Čínou

Ilustrační foto - Čína a Rusko zahájily zatím největší manévry v dějinách rusko-čínské vojenské spolupráce. Do hlavního přístavu ruské tichomořské flotily Vladivostoku dnes dorazilo sedm čínských válečných lodí, které se zapojí do vojenského cvičení Námořní součinnost 2013. Manévry začaly v zálivu Petra Velikého jižně od vladivostockého přístavu a potrvají do 12. července. ČTK/AP/neuveden