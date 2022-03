Jihlavská škola připravila výstavu reportážních snímků Luboše Pavlíčka

Smrčná (Jihlavsko) - Škola ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava dnes v galerie v obci Smrčná na Jihlavsku otevřela výstavu reportážních fotografií Luboše Pavlíčka, který se fotografováním zabývá přes 30 let, 25 let spolupracuje s Českou tiskovou kanceláří. Na přípravě výstavy se podíleli studenti školy v rámci odborné výuky v cestovním ruchu. Vernisáže se zúčastnil předseda Senátu Miloš Vystrčil. Výstava potrvá tři měsíce, řekl ČTK za školu Jiří Čada.

"Luboš Pavlíček už má v ČTK bezmála 100.000 publikovaných fotografií, proto jsme se domluvili, že bychom mohli ve školní galerii udělat jeho retrospektivní fotografii," řekl Čada.

Výstavu tvoří přes 30 reportážních fotografií rozdělených do několika tematických celků včetně sportovních událostí. Připravovali ji Čadovy studentky, které u něj absolvují mediální marketink cestovního ruchu - žurnalistiku.

Jihlavská soukromá škola s obcí Smrčná spolupracuje dlouhodobě. Ze spolupráce už vznikla včelí naučná stezka i vnitřní naučná stezka zaměřená na historii obce, kterou kvůli odsunu Němců po druhé světové válce v roce 1945 opustila většina obyvatelstva.

Ze spolupráce vznikla i galerie, která je obecní, ale škola zajišťuje její obsah. První výstavu v ní měl fotograf a novinář Petr Klukan, výstava byla doplněná i černobílými snímky pořízenými jeho otcem Josefem. "Protože Petr dělá až takové snové fotografie s trochou imprese, bylo to v zajímavém kontrastu s černobílou realitou, která se kdysi před mnoha lety dělala. Josef Klukan už nežije," řekl Čada. Výstava byla přístupná jen několik dní v roce 2020, než se stejně jako jiné veřejné prostory uzavřela kvůli pandemii koronaviru. V září loňského roku se do galerie fotografie vrátily výstavou Třináctá barrandovská komnata Antonína Chaloupka, představující Chaloupkovy fotografie herců a hereček z 50. let minulého století.

Jednapadesátiletý Pavlíček, absolvent střední strojírenské školy, začínal jako grafik a fotograf Jihlavských listů, následně spolupracoval s Českou tiskovou agenturou a později s Českou tiskovou kanceláří.