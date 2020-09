Jihlavská galerijní budova je svoji architekturou výjimečná

Jihlava - Budova v jihlavské Komenského ulici, kterou od roku 1964 využívá Oblastní galerie Vysočiny, má jako jedna z mála ve městě dochovaný zastřešený dvůr. Architektonická specialita Jihlavy, používaná jako světlík, se v budově galerie navíc dochovala s unikátní výmalbou klenby odkazující na rok dokončení domu v roce 1577, řekla galerijní kurátorka Jana Bojanovská návštěvníkům dnešní prohlídky při příležitosti 30. ročníku Dne otevřených dveří památek.

Dům stojí v ulici, která se původně jmenovala Špitálská a vedla k severní bráně města. Pozemek byl zastavěn zřejmě už ve 14. století, ale objekt na něm zničil v roce 1551 požár. Přibližně o 15 let později na něm začal růst dům nový s mázhauzem i šenkem, černou kuchyní a arkádami v nejvyšší části zastřešeného dvoru. Dvůr se schodištěm je hlavní komunikační trasou domu. Jeho střecha je vynesená nad úroveň okolní zástavby, aby vznikl prostor pro okna vedoucí do domu přirozené světlo.

V roce 1864 byl k domu přičleněn sousední dům. Zejména kvůli jinému uložení oken je z ulice stále patrné, že nejde o jedinou stavbu. Před galerií sloužil dům k nájemnímu bydlení, což se podle Bojanovské výrazně podepsalo na vnitřní dispozici. Nevhodné stavební zásahy ale byly odstraněny a objekt se co nejvíc přiblížil svému původním vzhledu, ke kterému patří i vstupy do jihlavského podzemí.

Díky podzemním chodbám byly sklepy domů dobře odvětrávané, nevlhly. Jeden vstup do nich byl v domě dobře zmapovaný, druhý se podařilo odkrýt přibližně před čtyřmi lety. Jeho funkce je nejasná, nezachycují ho žádné dokumenty ani mapy. "Uvažovalo se, že tam bude další chodba propojující podzemí, nebo že by tam mohla být místnost s původní studnou. Dělaly se kvůli tomu sondy, které to bohužel nepotvrdily," řekla Bojanovská. Závěry byly takové, že se chodba za vstupem zřítila a kvůli bezpečnosti v Komenského ulici byla celá zabetonovaná.

Kraj Vysočina, který galerii zřizuje, připravuje na příští rok opravu dvorní i uliční fasády budovy. Podle Eduarda Jozífka, vedoucího oddělení správy realit krajského úřadu, už je dokončen stavebněhistorický průzkum včetně sond a pracuje se na projektové dokumentaci.

Komentované prohlídky se dnes v Jihlavě konají také v několika kostelích nebo radničním minipivovaru. Veřejnosti je přístupná také budova Základní umělecké školy nebo Dům Gustava Mahlera a kryt civilní obrany.