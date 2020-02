Jihlavská filharmonie upravila Mahlerovy písně pro orchestr

Jihlava - Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava uvedla ve světové premiéře orchestrálně provedený cyklus Písně a zpěvy z mladosti. Dílo Gustava Mahlera původně psané jen pro klavír a zpěv pro orchestr přetvořil šéfdirigent Jiří Jakeš. Skladba zazněla v Jihlavě ve druhém koncertu filharmonie pojatém jako zkouška orchestru. První se konal s velkým úspěchem loni, řekl ČTK manažer filharmonie Vladimír Holeš. Úprava skladby měla být připomínkou letošního 160. výročí narození skladatele Mahlera.

Když vznikal program koncertu, chtěla filharmonie demonstrovat Mahlerovo propojení s Jihlavou, ve které strávil část života. "Odborníci se shodují na tom, že celá jeho tvorba je ovlivněna i Jihlavou, tím, co tady zažil, co tady viděl," řekl Holeš. Písně a zpěvy z mladosti podle něho byly ideální. Mahler je zkomponoval ve 20 letech.

Podle Jakeše ale chyběla jejich orchestrální úprava, která sice v minulosti vznikla, ale není dostupná. "V hlavě mi začala klíčit myšlenka na vlastní originální orchestraci tohoto díla se zachováním mahlerovského hudebního stylu. Možná to byla opovážlivost, ale s přibývajícími notami jsem byl stále více přesvědčený o správnosti mého rozhodnutí. Jako rodilý Jihlavan a hudebník jsem cítil, že je to správná věc, že jsme to Mahlerovi tak trochu dlužni," řekl Jakeš. Společně s filharmonií dnes vystoupil také barytonista Bohdan Petrovič. "Jedním z našich cílů jako regionálního orchestru je také zapojovat do koncertní činnosti umělce z Vysočiny. On působí v Humpolci, má nádherný baryton, který se na písňový cyklus vysloveně hodí," řekl Holeš.

Skladatel a dirigent Gustav Mahler se narodil 7. července 1860 v obci Kaliště na Pelhřimovsku. Do roku 1875 žil v Jihlavě. Jako skladatel je pokládán za posledního velkého symfonika 19. století, který současně připravil půdu pro modernu. Zemřel v roce 1911 ve Vídni.

Jihlavská filharmonie funguje teprve od roku 2003. Předtím měla Jihlava podle Holeše stálé velké hudební těleso naposledy před druhou světovou válkou. Každoročně nabízí asi 50 koncertů. Své zázemí má už 11 let v Domě filharmonie, který patří městu. Poskytuje i sál pro komorní koncerty, zatímco velké koncerty se odehrávají v Domě kultury a odborů. Tamní divadelní sál pojme až 500 lidí.