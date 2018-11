Jihlava - Výrobce sportovních letadel Zall Jihlavan Airplanes dodá během pěti let do Číny 100 letounů Skyleader 600. Vyplývá to z rámcové smlouvy, kterou zástupci firmy podepsali s partnerskou firmou Zall Aircraft Manufacturing Wu-chan minulý týden během návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Číně. Jde o kontrakt v hodnotě okolo 13 milionů eur (v aktuálním přepočtu přes 330 milionů korun). ČTK to dnes řekl ředitel jihlavské společnosti Radek Filip.

Plnění nyní dohodnutých dodávek do Číny podle Filipa vytíží polovinu ročních výrobních kapacit závodu. Pracuje v něm 67 lidí. Zall Jihlavan airplanes vlastní akciová společnost Zall Skyleader. Skupina Skyleader se profiluje jako výrobce lehkých sportovních letadel značky Skyleader od 90. let. Loni do společnosti vstoupili čínští investoři a prostřednictvím skupiny Zall v ní drží 70 procent akcií.

Čínská vláda začala postupně uvolňovat pravidla pro využívání vzdušného prostoru pro všeobecné letectví v roce 2010, do té doby ho využívalo výhradně dopravní a vojenské letectví. Skupina Skyleader se na čínský trh zaměřila v roce 2014. V říjnu firma uvedla, že její lehké sportovní letouny získaly certifikaci čínského úřadu pro civilní letectví jako jedny z prvních.

Jihlavský závod dřív produkoval 25 až 30 letadel ročně, po vstupu čínského investora se roční produkce navyšuje na 48 letounů a více, řekl počátkem října ČTK Filip.

Letos v září dokončila skupina Skyleader akvizici německé firmy Xtreme Air, která vyrábí akrobatické letouny. "O vstupu do sektoru všeobecného letectví jsme uvažovali už několik let," uvedl člen představenstva společnosti Skyleader Igor Stratil při této příležitosti. Xtreme Air sídlí na letišti Cochstedt u Magdeburgu. Vznikla v prosinci 2005 a zaměstnává 35 lidí.