Jihlava zažila rekordní salvu z historických zbraní

Jihlava - Osmi střelcům z jihlavského Spolku přátel dělostřelby se dnes podařilo vystřelit postupně z 64 hlavní originálů a replik historických zbraní. Ustavili tak český rekord. Podle Miroslava Marka z Agentury Dobrý den, která české rekordy eviduje, se o nic podobného v Česku dosud nikdo nepokusil.

"Nejde ani tak o to, že něčeho je někde nejvíc, ale o udržení paměti na to, jak lidé kdysi bojovali, a to se dělmistrovi a jeho lidem dnes povedlo. To byl smysl dnešního rekordu," řekl Marek. Členové spolku dnes vystřelili z 28 hlavní ručních zbraní, 18 hlavní lehkých a pěti těžkých děl a ze 13 moždířů.

Důležitým parametrem rekordu bylo, že se střílelo z asi čtyř desítek zbraní jediného vlastníka. První palný kus, lehkou barokní houfnici ráže 63 milimetrů, spolek postavil už v roce 1991. Nyní vlastní asi čtyřicet funkčních replik a tři originální zbraně z obdobní mezi lety 1380 až 1800. Jejich ráže jsou od osmi do 88 milimetrů. "Nejcennějšími kousky které máme v naší artilerii jsou originální moždíře ze 16. století," řekl předseda spolku a dělmistr David Kočka.

Příprava rekordních výstřelů na Masarykově náměstí trvala od brzkého rána. Členové spolku už na náměstí byli v 7:00. K nabití všech hlavní potřebovali přes deset kilogramů střelného prachu. První výstřely zazněly v 11:00. Začalo se střelbou z píšťal, které svým tvarem připomínají kopí. Její hlaveň je díky válcovitému pouzdru nasazená na dlouhou dřevěnou rukojeť. Střílelo se i z lehkých a těžkých hákovnic, vícehlavňových děl zvaných varhany, z tarasnic nebo z repliky lodního děla. Diváci viděli a hlavně slyšeli i výstřel z rychlice, komorového děla, které ale nebylo podle Kočky ve své době příliš bezpečné. Kvůli nekvalitnímu zpracování se při výstřelu často roztrhlo, což způsobovalo větší ztráty ve vlastních řadách než v řadách nepřátel," řekl Kočka.

Spolek oficiálně vznikl v roce 2008, jeho členové se ale historickým zbraním a dějinám Jihlavy začali věnovat už v roce 1987. Vystupuje při různých oslavách nebo rekonstrukcích historických bitev po celé České republice. Při vystoupeních spotřebují ročně jihlavští dělostřelci asi 50 kilogramů černého střelného prachu.