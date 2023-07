Jihlava zahájila stavbu arény za 1,9 miliardy Kč, hotová bude na podzim 2025

Jihlava - V Jihlavě bude do listopadu zbouraný starý zimní stadion a na jeho místě bude do podzimu 2025 postavená víceúčelová aréna. Nebude sloužit jen hokeji a dalším sportům, počítá se tam i s konáním kulturních akcí. Stavbu za 1,9 miliardy korun bez DPH symbolicky zahájili zástupci města, kraje a dodavatelské firmy GEMO ve Smetanových sadech u stadionu. Demoliční bagr poprvé narazil do stěny starého sportoviště krátce před 11:00.

Podle primátora Petra Ryšky (ODS) nová aréna přispěje v nejbližších desítkách let k rozvoji sportu, kultury i společenského života ve městě. Uvedl, že jde o jednu z investic, které pomohou z Jihlavy vytvořit plnohodnotnou krajskou metropoli.

"Je to milník a vyústění čtyřapůlleté práce, která byla velmi složitá, asi i nad očekávání, do které vpadly události, jako byl covid, válka a další," řekl ČTK David Beke (ODS), jihlavský radní a manažer výstavby stadionu. I kvůli zmíněným okolnostem se při přípravě projektu postupně zvyšovaly jeho náklady.

Na novou Horáckou multifunkční arénu (HMA) dá městu Kraj Vysočina půl miliardu korun a 300 milionů korun poskytne Národní sportovní agentura (NSA). Zbývající náklady uhradí Jihlava ze svých zdrojů a pomocí úvěrů. Starý stadion je uvnitř vyklizený. Souběžně s jeho bouráním budou stavbaři připravovat novou výstavbu.

Horácký zimní stadion byl dokončený v roce 1955, zastřešení má od roku 1967. Domácí zápasy tam hrála hokejová Dukla. Diskuse o tom, jestli stadion rekonstruovat, postavit nový na stejném místě v centru nebo na okraji města, trvaly několik let.

Mezi hokejovými legendami Dukly, které se přišly se stadionem rozloučit, byli Jan Klapáč a Jiří Holík. "Prožili jsme tady nádherný roky, slavný roky," řekl Holík. Podotkl, že na stadionu hrával už v 15 letech. "Nostalgie, ale tak už to chodí. Některé ty neživé věci zestárnou, tak se budují nové," řekl. Popřál, aby se nová hala povedla.

Záměr na stavbu arény místo starého stadionu schválili jihlavští zastupitelé v prosinci 2018. Architektonickou soutěž na návrh haly o rok později vyhrála architektonická kancelář Chybík a Krištof. Výběrové řízení na dodavatele stavby zahájila radnice v únoru 2022. Dostala pět nabídek s cenou v rozmezí od 1,909 do 2,25 miliardy korun bez DPH. I nejnižší nabídka byla o půl miliardy vyšší, než město tehdy předpokládalo.

Radnice zakázku zadala olomoucké firmě GEMO, která podala nejnižší cenovou nabídku. Na stavbu má 26 měsíců. "Není projekt, kde bychom nedodrželi termíny a smluvní podmínky, takže nemusíte mít obavy," řekl dnes předseda představenstva Jaromír Uhýrek.

Zahájení stavebních prací poslední měsíce zdržovaly námitky obyvatel tří bytových domů v Tyršově ulici proti vydání demoličního výměru. Stáhli je, když jim městské zastupitelstvo schválilo finanční kompenzace na opatření proti hluku a prachu při stavbě arény. Poslední podmínka pro zahájení stavby arény byla naplněná tento týden v pondělí, kdy radnice dostala potvrzení o poskytnutí očekávané dotace z NSA.