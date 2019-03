Praha - Vítěz základní části první ligy Jihlava zdolala ve druhém semifinále na domácím ledě Kladno 3:1 a vyrovnala sérii, hranou na čtyři výhry, na 1:1. Sedmačtyřicetiletý majitel Rytířů Jaromír Jágr dnes nebodoval. Hokejisté Motoru České Budějovice vyhráli na ledě Vsetína vysoko 6:0 a vedou už 2:0. Série budou pokračovat v úterý a ve středu v Českých Budějovicích a Kladně.

Kladno po páteční výhře 4:1 dnes prohrávalo od 19. minuty, kdy přečíslení dvou na jednoho proměnil po přihrávce Matěje Pekra Lukáš Anděl. Předtím se hostující Rytíři ubránili tlaku při Jágrově vyloučení, při kterém ale měla také šanci další kladenská hvězda Tomáš Plekanec. Rytíři odolali i při vyloučení Brendona Nashe a trefil se až Anděl.

Ve 26. minutě se radovala opět Dukla, při vyloučení Martina Kehara překonal Lukáše Cikánka střelou od modré čáry Martin Matějíček. Ve 33. minutě upadl po souboji s Janem Holým Jágr před brankou tak nešťastně, že trefil bruslí pod masku gólmana Davida Honzíka a po chvilkové strkanici mu rychle volal lékaře.

Všiml si, že Honzík krvácí z rány pod pravým okem. "Bylo to bruslí. Byla tam nějaká strkanice a zrovna myslím, že to byl Jágr. Padal a trefil mě patou přes mřížku. Naštěstí to dobře dopadlo, že mě brusle netrefila někam do krku nebo něco takového. Tohle je v pořádku," prohlásil Honzík.

Než se vrátil po ošetření za 35 sekund hry z kabiny do branky, Niklas Lundström inkasoval. Po přihrávce Tomáše Redlicha zpoza branky jej překonal Plekanec.

Honzík ale zůstal neprůstřelný a v 52. minutě pojistil výhru Dukly za přispění branícího Patrika Machače Josef Skořepa. Kladnu nepomohla ke zdramatizování závěru ani 115 sekund trvající přesilová hra pěti proti třem, při níž měli šance Plekanec i Jágr.

Motor v prvním duelu zvítězil 2:0 a i ve druhém diváci Na Lapači dlouho sledovali brankově chudý zápas. Nakonec se vsetínští příznivci znovu nedočkali ani gólu svého týmu.

Bezbrankový stav vydržel do úvodu druhé části, kdy po 70 vteřinách po přihrávce Kanaďana Davida Gilberta Martin Novák nejprve trefil tyč, ale z dorážky už dorazil puk do prázdné branky. V polovině druhé části se prosadil v předbrankovém prostoru Lukáš Endál a v 37. minutě z úniku zvýšil Zdeněk Doležal už na 3:0.

V závěrečném dějství přidal Motor ještě tři branky. Ve 49. minutě po brejku skóroval Martin Heřman, za 11 sekund se díky bekhendovému blafáku prosadil podruhé v utkání Doležal a za dalších 85 sekund výsledek dovršil obránce Zdeněk Kutlák. Gólman Jan Strmeň napodobil páteční výkon Petra Kváči a udržel čisté konto.

"Do Vsetína jsme jeli s maximální pokorou k soupeři. Vsetín začínal doma, je to druhé kolo play ff, my jsme chtěli přistoupit zodpovědně ke každému zápasu, což se nám povedlo. Odjíždíme s vedením 2:0 na zápasy, což je určitě super pocit, ovšem zdaleka nemáme vyhráno. To nejdůležitější nás teď čeká doma," uvedl trenér Jihočechů Václav Prospal.

Semifinále play off první hokejové ligy - 2. zápasy:

--------

Vsetín - Motor České Budějovice 0:6 (0:0, 0:3, 0:3)

Branky: 37. a 51. Z. Doležal, 22. M. Novák, 30. Endál, 49. M. Heřman, 53. Kutlák. Rozhodčí: Souček, Kostourek - Zídek, Otáhal. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 4360. Stav série: 0:2.

Jihlava - Kladno 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 19. Anděl, 26. Matějíček, 52. Skořepa - 33. Plekanec. Rozhodčí: Wagner, Dědek - Poruba, Bosák. Vyloučení: 7:9, navíc Zikmund (Kladno) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 6025. Stav série: 1:1.

Další program:

--------

Úterý 19. března - 3. zápasy:

17:30 Motor České Budějovice - Vsetín,

18:00 Kladno - Jihlava.

Středa 20. března - 4. zápasy:

17:30 Motor České Budějovice - Vsetín,

18:00 Kladno - Jihlava.