Jihlava vyhrála v Kladně 2:1 a je výhru od postupu do extraligy

Kladno - Hokejisté Jihlavy vyhráli páté finálové utkání první ligy v Kladně 2:1, ujali se v sérii na čtyři výhry vedení 3:2 a chybí jim jediné vítězství k postupu do extraligy. O dnešním úspěchu hostujícího celku v boji o triumf v druhé nejvyšší soutěži rozhodl v čase 53:56 útočník Tomáš Jiránek. Šestý duel se hraje v úterý na Vysočině.

Kouč Jihlavy Viktor Ujčík je rád za skvělou šanci na postup a věří, že se jí jeho svěřenci nezaleknou. "Musím říct, že jsem radši jeden zápas od vítězství než jeden zápas od porážky. Myslím si, že tým je hodně psychicky odolný, protože jsme to dokázali v první sérii s Litoměřicemi," připomněl čtvrtfinálový obrat z 1:3 zápasy.

Potom jeho tým devětkrát za sebou vyhrál a neuspěl až za stavu 2:0 na zápasy ve finále dvakrát doma. "Já si myslím, že to byl s Litoměřicemi začátek všechno, té naší cesty ke společnému cíli . Ti kluci pochopili, o co nám všem jde. Hokej je samozřejmě hra chyb, chyby se dělají, ale když vidím, jak jeden druhému pomáhá, jak jeden druhého zastupuje... Dneska jsem jim řekl: 'Klobouk dolů, pánové. Je radost trénovat takový tým'," doplnil Ujčík.

Jihlava sice při prvním střídaní zasypala v úvodu Košarišťana sérií střel, ale první větší šanci měl ve druhé minutě na druhé straně Hlava. Žukov však zasáhl vyrážečkou. Dukla se ubránila při čtyřminutovém vyloučení Illéše, při kterém si Žukov poradil s Plekancovou ránou, i při Marešově trestu. Hosté svou početní výhodu po špatném střídání Rytířů také nevyužili. Před pauzou kladenský gólman kryl možnost Patrika Čermáka.

Druhou část začalo Kladno náporem, ve 24. minutě ale mohla udeřit Dukla a Košarišťan zlikvidoval Fronkovu příležitost. V čase 30:48 se Rytíři při Bukačově vyloučení dočkali úvodní branky. Kubík sice bekhendem trefil levou tyč, ale puk se odrazil od nože na pravé brusli Žukova za brankovou čáru.

Zvýšit mohl vzápětí Frye, ale minul. Navíc po jeho faulu ve 34. minutě stačila půlminuta přesilové hry Dukle k vyrovnání. Černý nabil k modré čáře Pekrovi, jenž trefil přesně levý horní roh Košarišťanovy branky. Po Zacharčukově tvrdém zákroku na Pekra měli hosté další přesilovku, ale zkrátil ji faulem Jiránek.

Při Dundáčkově pobytu na trestné lavici si poradil Žukov s dalším nebezpečnou střelou Plekance a těsně po skončení přesilovky vytěsnil i Fryeův pokus. Vyřešil i Hlavovu ránu. Košarišťan zase kryl Bukačovu střelu i s Eliášovým průnikem. Kladenský Račuk po individuální akci také nerozhodný stav neprolomil.

"Je to těžké. Zápasy jsou hodně podobné. Jihlava hraje dobře do defenzivy, my se tam tlačíme, ale oni dávají více gólů. Na jejich styl v obranném pásmu je pro ně lepší naše užší hřiště, než když je to širší," podotkl útočník Marek Račuk.

Potom se snažil Marosz vyzrát na Žukova zakončením s hokejkou mezi nohama a ruský gólman si poradil hned i s následnou Hlavovou šancí po Kubíkově přihrávce. V 54. minutě tečoval při signalizovaném vyloučení Havránkovo nahození ze vzduchu před Košarišťanem úspěšně Jiránek a sudí si ještě u videorozhodčího ověřili, že se nejednalo o hru vysokou holí. Dukla už těsný náskok uhájila.

"Chybí mi tam klid a i v zakončení před bránou. Měli jsme to tam i posledních dvou minutách dvakrát na brankovišti. Gólman zasáhl výborně, ale myslím si, že tohle mají být góly," prohlásil trenér Kladna David Čermák.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Chybělo mi tam dnes větší nasazení. Hned v začátku jsme dostali šest minut přesilové hry, to jsme nevyužili. Po těch dvou vítězstvích v Jihlavě jsem čekal, že tam od nás bude víc a to nám chybělo. Až po gólu na 1:2 to najednou šlo, i když jsme zase měli hodně střel, tak prostě nejsme produktivní. Jedeme do Jihlavy a musíme to vzít jako sedmý zápas, že je to rozhodující a pokusit se ho urvat. Pak budeme koukat dál. Teď je náš cíl jediný - vyhrát v Jihlavě."

Viktor Ujčík (Jihlava): "Po dvou prohraných zápasech doma se mi to zase hodnotí samozřejmě líp. Myslím, že to byl zápas play off se vším všudy, boj o každý metr ledu. Oba dva gólmani podali vynikající výkon. Už je vidět, že oba týmy už jsou trošku unavené, že je to už prostě dlouhé, ale tohle už se rozhoduje hlavami a nasazením. My jsme měli obětavost a všechno, je samozřejmě trošku štěstí, že jsme to byli my, kterým tam ten gól padl a jsme za to hrozně moc rádi. Moc si ceníme toho, že jsme dokázali Kladno potřetí v této sérii porazit u nich doma. Hokej je samozřejmě hra chyb, chyby se dělají, ale když vidím, jak jeden druhému pomáhá, jak jeden druhého zastupuje... Dneska jsem hráčům řekl: 'Klobouk dolů, pánové. Je radost trénovat takový tým.'"

Finále play off první hokejové Chance ligy - 5. zápas: Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 31. Kubík (Melka, Račuk) - 34. Pekr (T. Černý, Čachotský), 54. Jiránek (T. Havránek). Rozhodčí: Souček, Zubzanda - Bohuněk, Zídek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Bez diváků. Stav série: 2:3. Sestavy: Kladno: Košarišťan - Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, J. Suchánek, Zacharčuk - Jágr, Plekanec, O. Machala - Hlava, Kubík, Marosz - Račuk, Pitule, Melka - V. Bílek, P. Machač, Š. Jelínek. Trenér: D. Čermák. Jihlava: Žukov - Bukač, Dundáček, Mareš, T. Černý, Strejček, Bilčík, F. Eliáš - Illéš, Fronk, T. Harkabus - T. Havránek, Lichanec, Čachotský - Pekr, M. Zadražil, Jiránek - Vítězslav Brož, P. Čermák, Chlubna. Trenér: Ujčík.