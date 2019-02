Praha - Hokejisté Jihlavy vyhráli v 55. kole první ligy ve Frýdku-Místku 3:2 v prodloužení a vedou tabulku o 13 bodů před Kladnem. Rytíři stále ještě bez Jaromíra Jágra porazili poslední Kadaň 8:2. Třetí Vsetín, který měl volno, zaostává za Kladnem o dva body, ale má dva zápasy k dobru. Na Valachy se bodově dotáhl Motor České Budějovice, který zvítězil v Ústí nad Labem 1:0.

Jihlava sice ve Frýdku-Místku brzy vedla díky trefě Lukáše Klímy, domácí však zásahy Jana Zahradníčka s Janem Bartkem duel otočili a směřovali k překvapivém skalpu lídra soutěže. Nakonec jim však zbyly oči pro pláč, neboť 23 vteřin před koncem vyrovnal dělovkou při hře bez gólmana Tomáš Čachotský a v čase 61:00 rozhodl po chybě Slezanů Matěj Pekr.

Frýdku-Místku tím skončila čtyřzápasová série bez porážky, přesto se na devátém místě tabulky přiblížil na rozdíl jediného bodu osmému Prostějovu, který prohrál v Havířově 2:5. Tři body za gól a dvě asistence si v dresu vítězů připsal Lukáš Bednář.

V roli jasného favorita se dlouho trápilo Kladno, které proti poslední Kadani málem doplatilo na špatné vstupy do prvních dvou třetin. V každé z nich totiž rychle inkasovalo, nejdřív z hole Filipa Eliáše a pak zásluhou Jiřího Tupého, z obou ran se ale dokázalo oklepat a do závěrečného dějství šlo už s náskokem 3:2.

To Rytíře uklidnilo, neboť ve třetí třetině to už byla z jejich strany exhibice. Soupeři nasypali dalších pět gólů. Dvakrát za Rytíře skóroval Šimon Jelínek, gól a dvě přihrávky zaznamenal Ladislav Zikmund.

Motor si připsal šestou výhru z posledních sedmi zápasů. Stačila mu k tomu povedená situace z konce první třetiny, kdy se po individuální akci prosadil Václav Karabáček.

V důležitém souboji o play off podlehla pražská Slavia na ledě Litoměřic 3:4. Hostům k bodům nepomohly ani dvě branky Jaromíra Kverky, stejně produktivní byl i domácí Patrik Marcel. Jedenáctá Slavia tak s pěti duely do konce základní části ztrácí na postup do čtvrtfinále už devět bodů.

Benátky nad Jizerou porazily Porubu 2:0 a brankář Matěj Žajdlík díky 34 úspěšným zákrokům udržel poprvé v sezoně čisté konto. Třebíč s Přerovem ještě pět minut před třetí sirénou o gól prohrávala, díky povedenému závěru a vítěznému gólu Šimona Szathmáryho ale zvítězila 2:1 v prodloužení.

Výsledky 55. kola první hokejové ligy

Benátky nad Jizerou - Poruba 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 40. Maier, 50. D. Špaček. Rozhodčí: Šindel, Valenta - Šimán, Tvrdík. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 135.

Třebíč - Přerov 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 56. Nedvídek, 63. Szathmáry - 41. Navrátil. Rozhodčí: Přikryl, Koziol - Lukš, Gančarčík. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 896.

Ústí nad Labem - Motor České Budějovice 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 19. Karabáček. Rozhodčí: Skopal, Vokřál - Maštalíř, Horažďovský. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 711.

Litoměřice - Slavia Praha 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Branky: 36. a 59. Marcel, 20. Strejček, 40. D. Merta - 16. a 52. Kverka, 42. L. Krejčík. Rozhodčí: Kostourek, Ondráček - Měkýš, Otáhal. Vyloučení: 3:6, navíc L. Krejčík (Slavia) 10 min. Bez využití. Diváci: 1145.

Havířov - Prostějov 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Branky: 8. L. Bednář, 9. R. Veselý, 17. O. Procházka, 32. Bambula, 60. Pořízek - 28. Prokeš, 50. Divíšek. Rozhodčí: J. Doležal, Barek - Zídek, Pechánek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváci: 1516.

Frýdek-Místek - Jihlava 2:3 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 24. Zahradníček, 32. Bartko - 11. L. Klíma, 60. Čachotský, 61. Pekr. Rozhodčí: Wagner, Kašík - Novák, Kučera. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1347.

Kladno - Kadaň 8:2 (1:1, 2:1, 5:0)

Branky: 31. a 41. Š. Jelínek, 19. Zikmund, 26. Machač, 48. Hajný, 57. J. Říha, 58. J. Strnad, 60. A. Lakos - 4. Eliáš, 22. Tupý. Rozhodčí: Zubzanda, Micka - Štofa, Beneš. Vyloučení: 11:10, navíc Hajný - Foltýn oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1730.

Tabulka:

1. Jihlava 52 31 7 3 11 195:111 110 2. Kladno 52 28 4 5 15 182:140 97 3. Vsetín 50 27 6 2 15 188:140 95 4. České Budějovice 51 27 6 2 16 165:120 95 5. Přerov 51 25 2 7 17 143:123 86 6. Havířov 52 26 3 1 22 161:136 85 7. Litoměřice 50 25 4 2 19 164:147 85 8. Prostějov 51 23 5 3 20 182:161 82 9. Frýdek-Místek 51 23 3 6 19 175:161 81 10. Třebíč 51 16 12 4 19 150:142 76 11. Slavia Praha 51 20 1 11 19 154:169 73 12. Poruba 51 16 6 2 27 154:170 62 13. Benátky nad Jizerou 52 14 3 7 28 130:177 55 14. Ústí nad Labem 52 11 1 7 33 128:206 42 15. Kadaň 51 8 1 2 40 98:266 28

Další program:

Čtvrtek 14. února - dohrávka 22. kola:

17:30 Vsetín - Litoměřice.

Sobota 16. února - 56. kolo:

15:00 Slavia Praha - Frýdek-Místek,

17:00 Prostějov - Ústí nad Labem, Motor České Budějovice - Třebíč, Přerov - Litoměřice, Benátky nad Jizerou - Vsetín,

17:30 Havířov - Kadaň, Jihlava - Poruba.