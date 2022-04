Jihlava se rozloučila s Horáckým zimní stadionem, který čeká demolice

Jihlava - Poslední zápas mohli vidět diváci na jihlavském Horáckém zimním stadionu, který čeká demolice. K zemi tak půjde hala, v níž klub Dukla v minulosti slavil 12 mistrovských titulů v nejvyšší soutěži. Na dnešní akci s názvem Grand finále - Díky legendo dorazili například hokejisté Dominik Hašek, Petr Vlk, Oldřich Válek nebo judista Lukáš Krpálek.

"Atmosféra byla výtečná, domníváme se, že to bylo důstojné loučení s tak významným hokejovým místem, kterým je Horácký stadion," řekl ČTK PR pracovník klubu Tomáš Lysý. Dnešní akce nabídla mimo jiné autogramiády, koncerty nebo exhibiční hokejový zápas. Na stadionu se sešlo více než 2000 diváků.

Demolice arény z poloviny 50. let minulého století by mohla začít v červenci nebo v srpnu. Zadávací řízení na arénu s předpokládanou hodnotou okolo 1,3 miliardy korun zahájila Jihlava v únoru. Termín pro otevírání obálek s nabídkami posunula ke konci května. Vzhledem ke zdražování ve stavebnictví, i kvůli válce na Ukrajině, město zvažuje krizové scénáře projektu pro případ, že by nabídnuté ceny byly příliš vysoké.

V nové hale by se měly mimo jiné konat různé sportovní a kulturní akce. Město má na stavbu slíbených 500 milionů korun od kraje a předpokládá, že by do 300 milionů mohla přidat Národní sportovní agentura.

Klub o zázemí pro zápasy během výstavby nového stadionu vyjednává v Pelhřimově, Jindřichově Hradci a v Havlíčkově Brodu. V azylu by měla Dukla strávit dva roky.

Horácký zimní stadion byl postaven v letech 1954 až 1955 ve Smetanových sadech jako otevřené kluziště. Slavnostní otevření se konalo poslední den roku 1955. O 12 let později byl zastřešen, v roce 1989 přibylo venkovní kluziště a posilovna. Po rekonstrukci dokončené v roce 1997 se stadion po demontáži mantinelů dá využívat i k jiným účelům, například pro koncerty a výstavy. Jedním z důvodů pro zbourání stadionu je chátrající zastřešení. Podle posudku z roku 2018 mělo provozování stadionu kvůli dožívajícímu zastřešení původně skončit už do dubna 2020.