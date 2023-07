Jih USA zažil další extrémně teplý den, ve Phoenixu pokračuje rekordní série

Washington - Desítky milionů lidí v jižní polovině Spojených států zažily ve čtvrtek další extrémně horký den, kdy pocitové teploty šplhaly nad 40 stupňů Celsia od Kalifornie až po Floridu. V arizonském městě Phoenix už tři týdny teplotní maxima přesahují 43 stupňů a podobné podmínky se čekají i v nejbližších dnech. Obavy vyvolává také "mořská vlna veder" u floridského pobřeží, píše veřejnoprávní rozhlas NPR.

Ve státech na americkém jihu jako Arizona a Texas jsou vysoké teploty běžným úkazem, aktuální vedra však svou délkou přepisují rekordy. Způsobuje je masivní zóna vysokého tlaku vzduchu označovaná jako tepelný dóm, která drží teplý vzduch na jednom místě. Počasí na jihu USA ovlivňuje už několik týdnů a v nejbližší době se dramatický zvrat nečeká.

Klimatologové již delší dobu varují, že klimatické změny poháněné emisemi skleníkových plynů budou přinášet čím dál častější a intenzivnější vedra. Ta současná v USA přichází v době, kdy celý svět zažívá nejteplejší období od počátku měření.

Čtvrtek byl na americkém jihu jedním z dosud nejhorších dní, když se na 90 milionů lidí, tedy více než čtvrtinu populace USA, vztahovalo varování před "nebezpečným" vedrem. To znamená, že pocitová teplota, která zohledňuje kromě skutečné teploty vzduchu i jeho vlhkost, může ve stínu přesahovat 39 stupňů Celsia.

Na jihu Floridy ve čtvrtek šplhala až ke 45 stupňům, ještě vyšší maxima hlásili meteorologové v Arizoně a na jihovýchodě Kalifornie. Phoenix zaznamenal 48 stupňů Celsia a prodloužil tak na 21 dní rekordní sérii s po sobě jdoucími denními maximy nad hranicí 110 stupňů Fahrenheita, neboli 43 stupňů Celsia. Noční minima ve městě s 1,6 miliony obyvatel už jedenáct dní v řadě neklesla pod 32 stupňů, což je rovněž bezprecedentní úkaz.

Za pokračujících extrémů se množí zprávy o úmrtích spojených s vedrem, jakkoli souhrnné údaje o obětech napříč USA nejsou k dispozici. Kalifornská policie ve středu informovala o úmrtí 71letého turisty v Údolí smrti, přičemž podle ní mohlo jít o druhou smrt spojenou s vedrem od začátku měsíce na jednom z nejteplejších míst světa.

Arizonský okres Maricopa, který zahrnuje Phoenix, ve středu oznámil, že od začátku roku eviduje 18 obětí horka, přičemž dalších 69 úmrtí v této souvislosti vyšetřuje. Situace je zde obzvláště nebezpečná pro lidi žijící na ulici, kteří nemají spolehlivý přístup ke klimatizaci či pitné vodě. Ve Phoenixu podle deníku The New York Times někteří lidé utrpěli popáleniny druhého stupně, když omdleli nebo usnuli na rozpálených vozovkách a chodnících.

Federální vyšetřovatelé se zase zabývají pondělním incidentem na letišti v Las Vegas, po němž několik lidí skončilo v péči lékařů. Letadlo společnosti Delta Air Lines tam i s pasažéry stálo na letištní ploše nejméně tři hodiny, zatímco teploty vystoupaly až na 44 stupňů Celsia, uvádí zpravodajská společnost BBC.

Vleklá vedra zároveň zvedají teplotu vody u jihovýchodních pobřeží USA vysoko nad obvyklé hodnoty. "Je to šílené. Nevím, jak to jinak říct," řekl NPR meteorolog z University of Miami Ben Kirtman. "Běžně, když jsou překonány rekordy, tak jsou překonány o desetinu stupně, možná o čtvrtinu stupně... Tady je překonáváme o pět stupňů," uvedl.

Průměrná teplota moře na jihu Floridy v létě běžně dosahovala kolem 31 stupňů Celsia, na začátku léta však začali experti pozorovat teploty nad 32 stupni a v mělkých vodách u souostroví Florida Keys byly dokonce zaznamenány hodnoty okolo 37 stupňů. To podle NPR vyvolává obavy z katastrofálních důsledků od tzv. bělení korálů po posílení hurikánů.

Výraznější ochlazení na jihu USA mezitím zůstává v nedohlednu. O víkendu by sice měly výrazně menší území zasahovat "nebezpečné" podmínky, vlna veder ale podle americké Národní meteorologické služby (NWS) bude pokračovat i příští týden, přičemž zasáhne také centrální část USA. Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA) mezitím předpovídá, že většina USA zažije abnormálně teplý srpen.