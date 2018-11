Praha - Do úterního rána hrozí na jihu země náledí a napadne tam sníh. Na horách hlavně v jižních Čechách ho může být až 25 centimetrů. Výstrahu dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové ale oproti výstraze vydané v neděli snížili očekávanou vrstvu nového sněhu. Původně předpovídali, že může napadnout až 30 centimetrů sněhu.

Více sněhu podle ČHMÚ napadne hlavně na Českokrumlovsku, ale sněžit bude pravděpodobně v celém Jihočeském kraji a na Klatovsku v Plzeňském kraji. Výstraha před sněhem platí od dnešního poledne do úterních 08:00. "Na jihu Čech a na Českomoravské vrchovině bude v pondělí přecházet déšť do sněžení. Do úterního rána napadne na jihu území pět až 15 centimetrů. Na Šumavě, v Novohradských horách a na Českokrumlovsku místy kolem 25 centimetrů nového sněhu," oznámili pracovníci ústavu.

Náledí se podle meteorologů může objevit už od dnešních 20:00 v části Plzeňského a Jihočeského kraje a také na jihu Vysočiny. Od úterních 02:00 se vyskytne zřejmě i na jihu Moravy, a to na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku v Jihomoravském kraji a Uherskohradišťsku a Zlínsku ve Zlínském kraji. Ve všech těchto regionech výstraha platí do úterních 10:00.

Meteorologové doporučují řidičům, aby v daných oblastech nevyjížděli bez zimních pneumatik a při cestě do hor si raději vzali i sněhové řetězy. Varovali také, že pokud bude sníh mokrý, mohou pod jeho vahou padat stromy a větve.