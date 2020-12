Jícha dovedl házenkáře Kielu k triumfu v Lize mistrů i jako kouč

Kolín nad Rýnem - Filip Jícha dovedl házenkáře Kielu k triumfu v Lize mistrů a jako první muž historie ovládl tuto prestižní soutěž jako hráč i trenér s jedním klubem. Německý tým ve finále závěrečného turnaje sezony 2019/20 v Kolíně nad Rýnem porazil 33:28 vysoce favorizovanou Barcelonu.

Fotogalerie

Kiel vyhrál Ligu mistrů počtvrté v historii a získal prémii 500.000 eur (13 milionů korun). Bývalý nejlepší házenkář světa Jícha, jenž s Kielem evropskou soutěž ovládl v letech 2010 a 2012, si připsal další velký úspěch v krátké trenérské kariéře. Někdejší český reprezentant letos hned v první sezoně v roli hlavního kouče dovedl Kiel k titulu v německé bundeslize.

"Je to neuvěřitelné a hodně emotivní. Jsem strašně šťastný za kluky a celý klub. Od posledního vítězství v Lize mistrů už uplynulo hodně času," řekl osmatřicetiletý Jícha, jemuž chybělo ze zdravotních důvodů několik hráčů včetně krajana Pavla Horáka, který prodělal covid-19. Vítězství nad Barcelonou pro něj bylo o to prestižnější, že v tomto katalánském velkoklubu v roce 2017 končil kariéru. Vyhrát Ligu mistrů v roli hráče a trenéra před Jíchou dokázali pouze Talant Dujšebajev a Roberto García, kterým se to povedlo s různými kluby.

Jíchovi svěřenci postoupili do finále po pondělním semifinálovém dramatu s Veszprémem, který porazili až v prodloužení 36:35. Proti Barceloně byli outsiderem, neboť s devíti tituly rekordman soutěže od loňského září neprohrál soutěžní zápas a v Lize mistrů jeho vítězná série čítala 22 utkání.

Kiel se mohl ve finále opřít o skvělý výkon dánského brankáře Niklase Landina, jenž především v druhém poločase přiváděl hráče Barcelony k zoufalství. Osmi brankami se o vítězství zasloužil Švéd Niclas Ekberg, jenž proměnil šest sedmiček.

V duelu o třetí místo porazili házenkáři Paris Saint-Germain 31:26 loňského finalistu Veszprém.

Výsledky závěrečného turnaje Ligy mistrů v házené

Finále: Kiel - Barcelona 33:28 (19:16).

O 3. místo: Paris St. Germain - Veszprém 31:26 (14:11).