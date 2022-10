JHMD chce provozovat na úzkokolejce autobusy, než to za ni převezme kraj

Jindřichův Hradec - Firma Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), která provozuje dopravu na úzkokolejce, se bude snažit zajišťovat náhradní autobusovou dopravu do té doby, než to za ni převezme Jihočeský kraj. ČTK to dnes řekl předseda správní rady JHMD Boris Čajánek. Kraj ukončil smlouvu s firmou, protože podle něj neplní kontrakt. Firma, která je v úpadku a dluží přes 160 milionů korun, připravuje odvolání proti tomu, že soud zamítl minulý týden její návrh na reorganizaci.

"Jediným výpovědním důvodem je prohlášení úpadku. Výpovědní doba je 15 dní a začíná okamžikem doručení. Pracujeme na tom, aby autobusová doprava zajištěná Jihočeským krajem plynule navázala na služby které poskytujeme, a nemělo to dopad na cestující," řekl Čajánek.

Podle Jihočeského kraje porušuje JHMD smlouvu tím, že teď nezajišťuje drážní dopravu. Místo vlaků totiž firma nasadila na přepravu cestujících od 3. října autobusy, protože jí vypršela platnost osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. Drážní úřad obnovil s firmou řízení vedoucí k tomu, že by jí odňal licenci. "Kontrolujeme i náhradní autobusovou dopravu a bohužel nemáme potěšující informace. Autobusy například nejsou řádně označené a nevyjíždějí včas," řekl ve čtvrtek náměstek jihočeského hejtmana Antonín Krák (ČSSD). Provoz v místech, kde jezdily vlaky na úzkokolejce, zajistí pro kraj společnost ČSAD Autobusy České Budějovice.

Čajánek dnes ČTK řekl, že náhradní autobusovou dopravu zajišťuje firma v rozsahu jízdních řádů a smluv s Jihočeským krajem a Krajem Vysočina. Autobusy jsou označené informací o náhradní dopravě. "Stejně tak naše vozidla, kterými dopravu také zajišťujeme. Cestující jsou informování o nástupních a výstupních místech tak, jak je v těchto případech obvyklé. Je nám líto, že působíme Jihočeskému kraji takové problémy, ale úzkokolejka je historicky provázána s Krajem Vysočina. Upozorňovali jsme vedení obou krajů na dlouhodobé spory s Krajem Vysočina. Kraj Vysočina hradí pouze 60 procent skutečných nákladů. Za těchto podmínek nelze provozovat ani trať, ani drážní dopravu, firma to nemůže ekonomicky ustát," řekl Čajánek.

JHMD je od 6. září v úpadku. Firma na sebe podala začátkem září insolvenční návrh, v červnu dlužila přes 160 milionů korun a pohledávky dál přibývají, vyplývá z insolvenčního rejstříku. Firma nemá na splácení, argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy. Soud zamítl minulý týden firmě reorganizační návrh, který podle Čajánka schválila nadpoloviční většina věřitelů. "Připravuje se odvolání," řekl Čajánek.

Za provoz vlaků platil Jihočeský kraj firmě ročně 32 milionů Kč, s autobusy by ušetřil 20 milionů. S Jihočeským krajem má firma smlouvu do prosince 2024. Hodnota pětiletého kontraktu je 163 milionů korun.

JHMD vlastní a provozuje úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech podle staršího vyjádření firmy přepravily ročně zhruba 400.000 cestujících.