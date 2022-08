Jezero Milada, kde letadla nabírala vodu, je po 11 dnech zas otevřeno veřejnosti

Ústí nad Labem - Jezero Milada u Ústí nad Labem, ze kterého letadla nabírala vodu pro hašení požáru v Českém Švýcarsku, je opět přístupné veřejnosti. Lidé nesměli do jezera kvůli strojům nabírajícím vodu od 28. července. Tuto činnost letadla ukončila, proto správce vodní plochy, státní podnik Diamo, ode dneška zrušil zákaz vstupu do vody a na vodní plochu. ČTK to sdělila mluvčí Diama Hana Volfová.

"Vodní plocha jezera Milada je znovu přístupná v běžném režimu," uvedla mluvčí.

V Českém Švýcarsku hoří šestnáctým dnem, generální ředitel hasičů Vladimír Vlček předpokládá, že hasiči oheň zlikvidují do pátku. V každém případě podle něj silně sníží počty hasičů, kteří v národním parku zasahují. Dnes ráno se už vrátila domů letadla Canadair z Itálie, která v uplynulých dnech českým hasičům pomáhala a vodu nabírala právě z jezera Milada. Předtím z Milady nabíraly vodu švédské letouny Air Tractor.

Speciály Canadair poprvé přiletěly pomáhat s hašením v Českém Švýcarsku předminulý týden ve čtvrtek, den nato se nečekaně vrátily do Itálie, kde také vypukl požár a nahradily je právě švédské stroje. Znovu se Canadairy do hasebních prací zapojily v pátek minulý týden. To, že dnes brzy ráno letadla odletí, oznámil o víkendu mluvčí hasičů Martin Kavka. "Italská strana si je vyžádala zpět," uvedl bez dalších podrobností Kavka. V současnosti už hasičům stačí vrtulníky.

Jezero Milada vzniklo rekultivací po těžbě hnědého uhlí v místech bývalého lomu Chabařovice u Ústí nad Labem. Vodní plocha má 252 hektarů, maximální hloubku 25 metrů a délku 3,2 km. Veřejnosti se otevřelo na jaře roku 2015. Místo je oblíbeným cílem místních i turistů.