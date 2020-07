Ježek: Rád už jezdím jen pro radost, ale cyklistiku pořád miluju

Praha - Šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek se i tři roky po ukončení závodní kariéry udržuje v dobré formě. Pětačtyřicetiletému pražskému rodákovi k ní pomáhá možnost jezdit po letech dřiny spojené s profesionálním sportem jen tak pro radost, ale i řada aktivit, do nichž se zapojil.

"Cyklistiku jsem neopustil, protože ten sport pořád miluju. I v tom náročném programu se vždy snažím najít si každý den hodinku dvě na kolo. Když se mi nechce na kolo, jdu se alespoň proběhnout," uvedl Ježek v rozhovoru s ČTK.

Fyzičku si chce udržet i do budoucna. "Bylo to ostatně vidět i během toho období koronaviru, že lidé zvyklí se hýbat jsou přece jen odolnější a zdravější. Moje tělo ten pohyb vyžaduje a potřebuje, ale myslím, že každý by si měl najít alespoň hodinku denně a hýbat se pro své zdraví a imunitu, která jde ruku v ruce s fyzickou kondicí," řekl Ježek.

Před třemi lety měl o konci zcela jasno, ale jak moc mu chybí vrcholový sport s odstupem? "To přesvědčení doteď trvá. Jak jsem odložil startovní číslo z posledního závodu, tak od té doby jdou veškeré ambice mimo mě. Já si toho užil během té asi pětadvacetileté cyklistické kariéry až nad hlavu," smál se Ježek.

"Ale sport dál miluju. Chodím se i dívat na závody, pomáhám sportu, ale pozvání na účast v závodě už přijmu jen velice zřídka. Když jde o něco týmového, třeba štafetu, tak se zmáčknu, abych to někomu nezkazil, ale jinak už rád sportuju jen tak pro radost," dodal Ježek.

Přiznal, že až nyní mu naplno dochází vše, co se mu v životě podařilo. "Nechci, aby to vyznělo, že jsem na sebe nějak pyšný. Je to o tom, že mám opravdu radost, když ta energie, co jsem do toho dával, měla smysl. Krásným způsobem mi to ovlivnilo život. Mám navíc potvrzené, že i spoustě dalším lidem to dalo nějaký impulz do života. Právě to mi dělá asi ještě větší radost než osobní úspěchy, že jsem někoho třeba postrčil dopředu, pokud to právě potřeboval," uvedl jezdec s podkolenní amputací.

"A čeho si opravdu vážím z toho hlediska osobních úspěchů? Ani to nejsou ty jednotlivé závody. Samozřejmě každé vítězství na paralympijských hrách je svým způsobem úžasný. Všichni soupeři z celého světa se na to připravují čtyři roky. A když se ti pak podaří vyhrát v ten daný den, je to něco fantastického. A takhle mám v hlavě i těch šest zlatých medailí, každá z nich měla svůj příběh," přemítal Ježek.

Hrdý je na to, jak dlouho dokázal vydržet na vrcholu. "Ta vyrovnanost od prvního úspěchu v roce 1999, kdy jsem vyhrál mistrovství Evropy, až vlastně do roku 2012, kdy jsem získal poslední paralympijské zlato v Londýně. Za těch třináct sezon jsem neměl jediný propad. Přestože jsem měl třeba různé problémy nebo zranění, ten nejdůležitější závod sezony jsem dokázal vyhrát. Myslím, že to je výjimečný. A sám nechápu, jak se mi to podařilo," přiznal Ježek.

Nedávno jeho dlouhou dobu na výsluní ocenili i redaktoři španělského sportovního deníku Marca, když ho zařadili na 73. místo ve stovce největších sportovců 21. století.

"Hrozně mě to samozřejmě překvapilo. A z jedné strany také obrovsky potěšilo, protože být v té stovce nejinspirativnějších sportovců 21. století jako jediný Čech a jeden ze dvou paralympioniků, to je obrovská čest a odměna. Beru to jako opravdu velkou poctu, o to více, že to je pohled - byť subjektivní - španělského deníku, s nímž jsem dělal rozhovor možná dvakrát v životě, a není to třeba od českých novinářů, s nimiž mám ty vztahy dlouhodobé," prohlásil Ježek.

"Sám se necítím tak, že bych měl v té stovce být, navíc někde nad Boonenem a Cavendishem a jako jediný Čech, protože máme řadu sportovců, co patří do světové špičky. Ale potěšilo mě to," uvedl Ježek.

Jeho všední dny bývají pestré. "Nemám jedno hlavní zaměstnání, ale hodně jednotlivých projektů. Spolupracuju s řadou českých firem, s nimiž jsem spolupracoval už dříve. A pak se snažím pomáhat českému sportu v institucích, jako jsou Národní sportovní agentura nebo nějaké grantové programy na pražském magistrátu. Snažím se pomoci i organizátorům závodů. To vše mi skládá docela náročný program," řekl Ježek. "Těšil jsem se, že až skončím s cyklistikou, trošku s manželkou zvolníme, ale je to ještě horší než předtím. Vůbec toho však nelituju," prohlásil.