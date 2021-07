Jezdec Trunda vstoupil do závodu všestrannosti 60. místem, Příhoda je 35.

Český jezdec Miroslav Trunda s koněm Shutterflyke v kvalifikaci jezdecké všestrannosti na OH v Tokiu.

Český jezdec Miroslav Trunda s koněm Shutterflyke v kvalifikaci jezdecké všestrannosti na OH v Tokiu. ČTK/AP/Carolyn Kaster

Tokio - Český reprezentant v jezdecké všestrannosti Miroslav Trunda inkasoval dnes na úvod olympijské soutěže s klisnou Shutterflake 46,10 trestného bodu v drezuře a patří mu v průběžném pořadí až 60. místo z 63 účastníků. Druhý český zástupce Miloslav Příhoda dostal již v pátek s valachem Ferreolusem 33,80 bodu a je po úvodním kole celkově pětatřicátý.

"Klusy a krok výborné, naopak cval a přeskoky špatné. Je to handicap, o kterém víme. S klisnou na tom pracujeme, nicméně je to velká obtíž," uvedl Trunda pro Českou televizi.

V čele je obhájce pět let starého prvenství Němec Michael Jung, který útočí na čtvrté olympijské zlato. Za vystoupení dostal jen 21,10 trestného bodu a vystřídal v čele Brita Olivera Townenda. Program bude pokračovat nedělní cross country a soutěž vyvrcholí o den později parkurem. Do večerního finále se dostane 25 jezdců.

Z českých jezdců se do olympijských her zapojí 3. srpna také Aleš Opatrný, Anna Kellnerová a Kamil Papoušek, kteří budou startovat v parkuru. O tři dny později je na programu týmová soutěž, do níž reprezentační výběr zasáhne po 85 letech.

Jezdectví - všestrannost:

Drezura: 1. Jung (Něm./kůň Chipmunk) 21,10, ...35. Příhoda (ČR/Ferreolus) 33,80, 60. Trunda (ČR/Shutterflyke) 46,10.