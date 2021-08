Jezdec Příhoda skončil ve všestrannosti na OH 33., Trunda bral 39. místo

Tokio - Čeští reprezentanti v jezdecké všestrannosti Miloslav Příhoda a Miroslav Trunda se při olympijském debutu do pětadvacetičlenného finále neprobojovali. Příhoda nasbíral ve čtyřdenní soutěži složené z drezury, terénní jízdy a dnešního parkuru dohromady 68,40 trestného bodu a obsadil s valachem Ferreolusem 33. místo. Trunda skončil s klisnou Shutterflyke s počtem 101,70 bodu devětatřicátý.

Novou olympijskou šampionkou je Němka Julia Krajewská, jež vyhrála s klisnou Amande de B'Neville. Stala se tak první ženou v historii, která brala zlato v individuálním závodě ve všestrannosti. Druhý skončil Brit Tom McEwen s valachem Toledo de Kerser, bronz získal Australan Andrew Hoy, jenž vedl valacha jménem Vassily de Lassos. Obhájce prvenství Michael Jung byl osmý. Soutěž družstev vyhrála Velká Británie před Austrálií a Francií.

Čeští jezdci vstupovali do závěrečného vystoupení v parkuru už jen s malou šancí na postup. Příhodovi patřilo 36. místo, Trunda byl sedmačtyřicátý. Jednatřicetiletý rodák z Kutné Hory Příhoda ale zajel povedený program, inkasoval jen čtyři trestné body a polepšil si v konečném pořadí o tři příčky. Od první pětadvacítky jej dělilo 21,20 trestného bodu.

Také o šest let starší Trunda se vyvaroval na závěr větších chyb, dostal pouze 12 trestných bodů a po odstoupení některých soupeřů se posunul do první čtyřicítky.

Z českých jezdců se do olympijských her zapojí v úterý také Aleš Opatrný, Anna Kellnerová a Kamil Papoušek, kteří budou startovat v parkuru. O tři dny později je na programu týmová soutěž, do níž reprezentační výběr zasáhne po 85 letech.

Jezdectví - všestrannost

Jednotlivci - konečné pořadí:

1. Krajewská (Něm./kůň Amande de B'Neville) 26,00, 2. McEwen (Brit./Toledo de Kerser) 29,30, 3. Hoy (Austr./Vassily de Lassos) 29,60, 4. Tomoto (Jap./Vinci de la Vigne) 31,90, 5. Townend (Brit./Ballaghmor Class) 32,40, 6. Touzaint (Fr./Absolut Gold) 33,90, 7. Six (Fr./Totem de Brecey) 35,20, 8. Jung (Něm./Chipmung Frh) 36,10, ...33. Příhoda (ČR/Ferreolus) 68,40, 39. Trunda (ČR/Shutterflyke) 101,70 - nepostoupili do finále.

Družstva - konečné pořadí:

1. Británie (Townend/kůň Ballaghmor Class, McEwen/Toledo de Kerser, Collettová/London 52) 86,30, 2. Austrálie (Hoy/Vassily de Lassos, McNab/Don Quidam, Rose/Virgil) 100,20, 3. Francie 101,50 (Six/Totem de Brecey, Touzaint/Absolut Gold, Laghouag/Triton Fontaine), 4. Německo 114,20, 5. Nový Zéland 116,40, 6. USA 125,80, 7. Itálie 144,80, 8. Irsko 177,00.