Jezdec Opatrný plánuje v Praze prostřídat koně

Praha - Český parkurový jezdec Aleš Opatrný plánuje na mezinárodních závodech v Praze prostřídat koně i na těch nejvyšších překážkách. V Poháru národů chce skákat s Gentlemenem van het Veldhof, kterému může zajistit olympijskou kvalifikaci. Nedělní Grand Prix by v případě postupu rád absolvoval s Foreverem. Ačkoliv byl Prague Cup zařazen do kalendáře teprve před osmi týdny, Opatrný i jeho koně jsou připraveni.

Zatímco pro organizaci závodu bylo osm týdnů termínem takřka šibeničním, samotní aktéři to podle Opatrného tak obtížné neměli. "Těch osm týdnů je dostačující na to, abychom připravili nás i koně. Museli jsme jenom odběhnout trochu víc závodů, aby ty koně dostali trochu víc kondice, protože koně nejvíc kondice dostávají samotnými závody," řekl novinářům.

V Česku se začalo závodit, jakmile to umožnilo uvolňování jarních opatření kvůli koronaviru, tedy 25. května. Opatrný ale nespěchal, protože měl už za sebou Sunshine Tour z úvodu roku. "Úplně jsem to nelámal, protože jsem věděl, že všude budou stovky startujících, všichni byli nažhavení. Já jsem měl to štěstí, že jsem zkraje roku odjel na Sunshine Tour, takže pro mě ta pauza potom nebyla tak extrémně dlouhá," vyprávěl.

Do Chuchle Areny přijel s pěti koňmi, třemi staršími do větších soutěží a dvěma mladými do závodů určených právě pro ně. "V Poháru národů mám v plánu nastoupit s Gentlemenem, a když se všechno bude vyvíjet, jak jsem si naplánoval, tak bych v neděli chtěl nastoupit s Foreverem," přemítal.

Právě páteční Pohár národů teď vnímá jako hlavní cíl. České kvarteto, ve kterém Opatrného doplňují Anna Kellnerová, Kamil Papoušek a Ondřej Zvára, se po 12 letech představí před domácím publikem v této týmové soutěži. Opatrný má se závoděním v Česku v Poháru národů bohaté zkušenosti. "Já už jsem to zažil dokonce i před dvaceti lety, kdy jsem šel poprvé seniorský Pohár národů za Českou republiku. To mi bylo tenkrát devatenáct. Od té doby jsem podle mého ani jednou nechyběl, když se to v Čechách konalo, ať už v Poděbradech nebo v Praze. Těším se na to," vzpomínal.

V Poháru národů se započítávají výsledky tří nejlepších jezdců. Do druhého kola postoupí osm ze třinácti týmů. Češi mohou mít jako domácí ještě možnost divoké karty, pokud by na nepostupovém místě zaostali za osmičkou maximálně o osm trestných bodů. Na to ale Opatrný spoléhat nechce. "Doufejme, že do druhého kola se nám povede postoupit i z lepších pozic. Snad nám to dobře poběží. Důležité je se chytit hned tím prvním jezdcem, aby dodal jistotu celému týmu. Od toho se to většinou celé odvíjí," uvažoval jezdec, který obvykle v týmové soutěži nastupuje jako poslední. O strategii českého týmu se ale ještě rozhodne na poradě.

Pohár národů je zároveň hlavní kvalifikací pro nedělní Grand Prix, kam postoupí 40 nejlepších. Na konečných 60 účastníků je doplní nejlépe umístění nepostoupivší jezdci z jiných dvou soutěží.