Jezdci s legendárními motocykly Čechie-Böhmerland krouží Českým Švýcarskem

Krásná Lípa (Děčínsko) - Na spanilou jízdu Českým Švýcarskem dnes vyrazilo 16 legendárních motocyklů Čechie-Böhmerland. Podpořit jezdce a pokochat se unikátními stroji přišlo na náměstí do Krásné Lípy mnoho lidí. Přijeli i motorkáři ze sousedního Německa. Obdivovali barevné provedení a délku strojů, na které se vejde i čtyřčlenná rodina. Majitelé neobvyklých motocyklů se na severu Čech, odkud pocházel jejich konstruktér, sešli po pětadvacáté.

Fotogalerie

V nepromokavých oblecích dorazili ráno motorkáři do Krásné Lípy z Doubice. Pršet přestalo při seřazování motocyklů na Křinickém náměstí, odkud dopoledne vyrazili do Varnsdorfu. V koloně jela také doprovodná vozidla. "V případě závady se pak musí účastníci potupně vézt i se svými motocykly autem," řekl ČTK pořadatel akce, ředitel děčínského okresního archivu a milovník Čechií Jan Němec. "Zpočátku jezdilo kolem 30 motorek, ale s rostoucím věkem majitelů klesá počet účastníků. Bývali tu i kolegové z Německa, Rakouska, ale Rakušany tu od covidu nikdo neviděl," uvedl.

Odhaduje se, že motocyklů vyrobených ve Šluknovském výběžku by mohlo být po celém světě 70 až 100 kusů. Na trhu se objevují jejich kopie. "Pokud to někdo přizná, tak to nevadí, ale horší je, když jsou to podvodníci," řekl ČTK Arnošt Nezmeškal, ředitel Muzea dopravy Národního technického muzea (NTM), který přivezl na sever Čech stroj Čechie?Böhmerland 600, cestovní model z roku 1930, který se dochoval pouze ve dvou kusech.

"Tento vzácný motocykl, který je součástí sbírek muzea již od roku 1964, byl v restaurátorských dílnách NTM uveden do provozuschopného stavu a máme tak možnost předvádět ho v chodu. Podle dostupných informací existuje stejný model pouze ve dvou kusech. Stroj ze sbírek Národního technického muzea je však jediný, který i po více než 80 letech stále jezdí," uvedl Nezmeškal, který se srazu účastní po pětadvacáté. "Je to pro mě takový předěl v roce, něco jako Vánoce, jen jednou jsem nebyl v roce 2002, když byly povodně, to jsme měli v muzeu jiné starosti," podotkl.

Většina účastníků srazu přijela po vlastní ose. "Je to takové setkání kamarádů. Každý rok chceme trasu nějak ozvláštnit. Letos se účastníme ve Šluknově Hradozámecké noci," uvedl Němec. Motocykly jsou zvláštní nejen svou délkou, ale i barevným provedením. "Albin Hugo Liebisch, jejich vynálezce, dělal všechno jinak. Unikátní je konstrukce, zvláštní kola a zákazník si tehdy mohl vybrat, jaké barvy chce, což bylo na tu dobu velmi neobvyklé," uvedl Nezmeškal. "Je to nejhorší motorka se zvláštním ovládáním, ale nejlepší zážitek z jízdy. Čechii se nic nevyrovná," dodal.

Čechie-Böhmerland jsou nejdelšími sériově vyráběnými motocykly. Vzniklo jich pouze několik stovek. Základní provedení měřilo 3,17 metru, tedy jen o 80 centimetrů méně než Škoda Fabia. V roce 2005 byla Čechie zařazena mezi sto ikon českého designu.