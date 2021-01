JetBrains odmítá, že by byla zapojena do hackerských útoků v USA

Praha - Pražská společnost JetBrains není zapojena do hackerských průniků do sítí amerických úřadů a firem, uvedl na firemním blogu její výkonný ředitel Maxim Šafirov. V případě vyšetřování je firma připravena plně spolupracovat, doplnil. Agentura Reuters a web listu The New York Times (NYT) ve středu uvedly, že hackeři mohli k proniknutí do sítí amerických technologických společností i vlády využít software od JetBrains.

JetBrains poskytuje vývojářské nástroje pro profesionální vývojáře, v roce 2000 ji v Praze založili tři ruští programátoři jako startupový projekt. V současnosti zaměstnává JetBrains přes 1250 lidí. "Zaprvé a především, JetBrains se tohoto útoku žádným způsobem neúčastnila, ani do něj nijak nebyla zapojena," uvedl Šafirov.

Bezpečnostní experti podle NYT varují, že útoky, které trvaly měsíce, mohly být největším narušením amerických sítí v historii. Reuters napsala, že americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prověřuje, zda hackeři nepronikli také do softwaru od JetBrains. Podle Šafirova firmu v této věci zatím nekontaktovaly žádné vládní ani bezpečnostní orgány, o vyšetřování neví. "Pokud je takové vyšetřování zahájeno, úřady se mohou spolehnout na naši plnou spolupráci," doplnil.

Podle NYT sehrál ústřední roli při pronikání hackerů do sítí americké vlády a soukromých firem software pro správu sítě od americké firmy SolarWinds, která využívá služby od JetBrains. Podle Šafirova je SolarWinds zákazníkem JetBrains a používá systém TeamCity, který kontroluje, zda změny naprogramované vývojáři nebudou vyvolávat problémy v dříve vytvořeném softwaru. Pokud byl systém TeamCity nějak zneužit, mohlo to být jeho nesprávným nastavením, ne jeho zranitelností, doplnil Šafirov.

Podle dosud dostupných informací se hackerům podařilo dostat prostřednictvím síťového nástroje americké společnosti SolarWinds škodlivý kód do systémů řady amerických ministerstev včetně národních laboratoří či Národního úřadu pro jadernou bezpečnost (NNSA), který spravuje americké jaderné zbraně. Kromě toho získali přístup rovněž do sítí mnohých soukromých firem. Třeba Microsoft přiznal, že hackeři se dostali k jeho zdrojovým kódům.