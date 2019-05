Berlín - V tenisu se nejspíš chýlí ke konci éra čárových rozhodčích, které by měl plně nahradit elektronický systém "Jestřábí oko". O revoluční změně budou jednat zástupci mezinárodní federace ITF a mužského a ženského okruhu ATP a WTA během následujících týdnů na Roland Garros a ve Wimbledonu.

"Je to žhavé téma, která má hodně vysokou prioritu," řekl německému Sport Bildu tenisový rozhodčí Nico Helwerth. Podle něj se proti změně dá máloco namítat. "Možná jen to, že vymizí emoce. Už se nebudete muset s nikým hádat, protože pravděpodobnost chyby je nula procent," uvedl.

Elektronický systém "Jestřábí oko", jenž monitoruje dopad míče pomocí kamer, byl zaveden do tenisu v roce 2006. Zatím je využíván pouze na žádost hráčů, pokud nesouhlasí s výrokem rozhodčích, ale brzy by mohl roli čárových sudích převzít úplně. Takto byl systém testován už na turnaji pro mladé hvězdy Next Gen Finals v Miláně.