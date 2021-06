Ještěd nemá nového rekordmana v počtu výstupů za den

Liberec - Ještěd v Liberci nemá nového rekordmana v počtu výstupů za den. Sedmadvacetiletý Jan Kočíb z Lučan nad Nisou za 24 hodin z pátku na sobotu zvládl 21,5 výstupu, jeho bratr Jiří ke stejnému výkonu potřeboval několik desítek minut nad 24 hodin. ČTK jejich výkon sledovala. Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS), který tuto statistiku sleduje, má oficiálně za rekordmana Radima Třešňáka, který před šesti lety vystoupal za jediný den nahoru čtyřiadvacetkrát.

Bratři Kočíbové zdolávali o tomto víkendu Ještěd v rámci výzvy Everesting, kdy je potřeba vystoupat 8849 výškových metrů jako má nejvyšší hora světa Mount Everest. Jeden výstup na Ještěd od spodní stanice lanovky značí překonat 415 výškových metrů, při posledním 22. výstupu tak bratři nahoru šli jen zhruba polovinu kopce. Nahoru chodili nejkratší a nejnáročnější cestou pod lany, která má asi 1,3 kilometru. Jan Kočíb za 23 hodin 54 minut a 47 sekund nastoupal 8860 metrů a ušel i při započtení cest dolů 82,88 kilometru. "Musel jsem se hodně hecnout a poslední čtyři kola jel na maximum," řekl ČTK Jan Kočíb. Jeho pětadvacetiletý bratr Jiří, který byl iniciátorem akce, mu v závěru nestačil. "My jsme se nakonec rozdělili, já jsem zrychlil, abych to do 24 hodin stihl, ale Jirka už moc nemohl, docházely mu síly," uvedl Jan Kočíb.

Podle jeho bratra Jiřího byl horší sestup. "Dolů to bolí," uvedl po 14. výstupu. Při sestupu raději místo cesty přes kameny v horním úseku kopce volili bratři běh po silnici až k místu, kde se kříží s dráhou kabinové lanovky. Sice si tím prodloužili trasu při každém kole asi o kilometr, podle obou bratrů to ale bylo bezpečnější a možná i rychlejší. "Dál dolů od lan se už ale běžet nedalo," dodal Jiří Kočíb. Nejrychlejší byl jejich první výstup a sestup za 35 minut, pak se už pod 50 minut nedostali.

Podle Jana Kočíba bylo lepší chodit v noci. "Člověk nevidí vrchol před sebou, jenom to světélko před nohami, takže jde za ním, a navíc na vás nepraží slunce," uvedl. Na rekordní výstup se nijak speciálně nepřipravoval. "Občas jsem dal nějaký delší závod, třeba na 50 kilometrů, nebo nějaký trénink kolem 20 kilometrů," uvedl. Trénuje obvykle jednou týdně a závodí zpravidla při dálkových pochodech.

Rekordman Třešňák podle údajů JJHS zdolal Ještěd z 18. a 19. září 2015 čtyřiadvacetkrát a o šest výstupů tak překonal svůj rekord z května 2015. Dlouhá desetiletí držel rekord v počtu výstupů známý liberecký horolezec Rudolf Kauschka, který v roce 1922 zdolal se svými druhy vrchol Ještědu dvanáctkrát. Oficiálně ho překonal až v roce 2004 František Párys, který vystoupal na vrchol třináctkrát. Podle některých záznamů ale v roce 1989 při akci nazvané K-2 vystoupali někteří jedinci na vrchol Ještědu celkem dvacetkrát.

V rámci výzvy Everesting využil Ještěd ke splnění cíle jako pěší loni v prosinci i Pavel Kysela, který ke zdolání 8886 výškových metrů nachodil 125 kilometrů a potřeboval k tomu 26 hodin a 30 minut.