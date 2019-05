Ještěd dočasně přišel o Rohanský kámen, nebezpečně se nakláněl

Liberec - Vrchol Ještědu v Liberci dočasně přišel o jednu ze svých turistických atrakcí, Rohanský kámen. Stalo se tak zřejmě poprvé za více než 180 let, co tam stojí. Žulový obelisk s letopočtem 1838 ale už byl pro své okolí nebezpečný, v posledních měsících se začal kvůli nestabilnímu podloží naklánět. Zpět by se měl vrátit do měsíce, řekl novinářům Jakub Šrek z Jizersko-ještědského horského spolku (JJHS), který se na demontáži podílel. Předpoklad, že se pod kamenem ukrývá schránka se vzkazem pro budoucí generace, se nepotvrdil. Našla se jen desetikoruna a novodobá pamětní mince.

Třímetrový Rohanský kámen vážící 2,5 tuny patří mezi oblíbená místa na Ještědu k fotografování. Nachází se nedaleko sochy Marťana, na vršku skalnaté části s obrovskými kameny, po kterých rády lezou hlavně děti. Hrozilo, že by se obelisk mohl zřítit. "Zvláště kdyby se někdo pokoušel na ten pomník vlézt, tak si myslím, že překlopit ho už nevyžadovalo příliš velkou sílu," uvedl Šrek.

K přemístění žulového obelisku na nedaleké parkoviště byl dnes potřeba jeřáb. Nejprve zvedl vrcholovou stélu vysokou asi 1,9 metru a vážící 1,3 tuny. Poté přišel na řadu sokl. Opravit se musí podloží tvořené čtyřmi kameny, které byly již značně nestabilní. "S největší pravděpodobností tam dáme novou podkladovou desku a pak se Rohanský kámen znovu postaví," uvedl předseda JJHS Pavel Schneider. Náklady odhaduje na desítky tisíc korun, finančně se na tom budou podílet České radiokomunikace, které vlastní horský hotel a televizní vysílač na Ještědu.

Rohanský kámen (Rohanstein) je z tanvaldského granitu a na vrchol Ještědu musel být dovezen. "Místo těžby neznáme. Nejbližší místo, kde by mohl být lámaný, je svijanský les, což je dnes katastrální území Rádlo," uvedl Šrek. Původně se jednalo o hraniční kámen mezi panstvími rodů Clam-Gallasů a Rohanů. Vztyčen byl v roce 1838. "Je větší než ostatní hraniční kameny a byl postavený i na památku toho, že v roce 1838 navštívila Ještěd členka panské rodiny Adéla Rohanová," uvedl Schneider.

Domněnka, že pod kamenem by mohla být ukryta schránka se vzkazem pro budoucí generace, se dnes nepotvrdila. Spolek ale zvažuje, že by tam pamětní schránku vložil před opětovným vztyčením obelisku.