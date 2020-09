Ještěd chce nabídnout lyžařům skipas na tři roky

Liberec - Lyžařský areál na Ještědu bude před novou sezonou zřejmě nabízet skipas na tři roky dopředu. Označuje to za revoluční novinku, kterou nikdo jiný v republice dosud nenabízel. V nabídce se ale objeví až po získaní stavebního povolení na výstavbu Skalky, nové páteřní sjezdovky areálu. Novinářům to dnes řekl ředitel skiareálu na Ještědu Jakub Hanuš. Předpokládá, že povolení by mohlo být vydané do konce tohoto týdne a nabýt platnosti v polovině října.

Tříletý skipas bude Ještěd nabízet za 9990 korun a v ceně bude využití lanovky ve skiareálu i v letním období. Před minulou sezonu prodávala středisko roční skipas od 1999 do 4999 korun, cena se postupně zvyšovala s blížícím se začátkem sezony.

Městský skiareál provozovaný společností TMR se také připravuje na přísnější omezení v souvislosti s pandemií koronaviru. Zástupce TMR pro Česko a Rakousko René Hroneš uvedl, že manuál od vlády pro skiareály u nás na rozdíl od Polska či Rakouska zatím vydaný není. Snaží se ho ale podle něj vytvořit v rámci asociace horských středisek. "Vytváříme materiál, který bychom mohli předložit v nejbližších týdnech vládě, aby ho posvětila jako manuál," uvedl. Z manuálů v sousedních zemích podle něj vychází, že by se nemusela omezovat kapacita s výjimkou uzavřených kabin lanovek. Taková ale ve skiareálu na Ještědu není. Podle Hroneše ale bude nutné řešit čekání ve frontě na lanovku. "Aby tam nebyl jeden velký chumel lidí," dodal.

V nadcházející sezoně chce Ještěd nabídnout lyžařům novou páteřní sjezdovku dlouhou přes 1,5 kilometru a širokou až 45 metrů. Stále je ale nejisté, zda se novou Skalku podaří vybudovat a provést i další úpravy v areálu. Záleží, kdy se podaří získat stavební povolení. Jde o investici za 120 milionů korun. "Víme, že celý záměr musíme rozfázovat," uvedl Hanuš. Letos se podle něj podaří maximálně odlesnit a provést terénní úpravy nové sjezdovky a rozšířit stávající tratě Slalomák a Liberecká. Příští rok se bude dělat osvětlení, nový zasněžovací systém a v plánu je i rozšíření Beranovy cesty, jež vede ke konečné tramvaje.

Záměr rozšíření areálu si vyžádá vykácení 6,68 hektaru lesa, což kritizují ekologická sdružení. Jejich protesty by mohly zahájení výstavby letos zamezit. Skiareál argumentuje tím, že cílem úprav je hlavně odstranění slabiny areálu, což jsou úzké a nebezpečné sjezdovky. V některých místech mají na šířku jen deset metrů. Hanuš upozornil, že za jednu sezonu se v posledních 11 letech stalo na sjezdovkách v průměru 140 úrazů, nejčastěji to bývá v místě spojení sjezdovek Skalka a Liberecká.

Provozovatel střediska už dříve uvedl, že pokud nebude moci letos výstavbu nové sjezdovky zahájit, z Ještědu odejde. Za stávajících podmínek je pro něj areál prodělečný. Návštěvnost za minulou zimu byla na 40 procentech běžné sezony, což je pro Ještěd 65.000 až 70.000 lyžařů.