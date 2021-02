Ještě více než filmová tvorba poklesla reklama, uvádí producenti

Praha - Propad zahraničních filmových zakázek o 31 procent, pokles domácí produkce o 37 procent a pokles reklamního segmentu o 40 procent v roce 2020 v meziročním srovnání na základě svých údajů očekává Asociace producentů v audiovizi (APA). Na dotaz ČTK to dnes uvedla výkonná ředitelka APA Magdalena Králová. Za loňská čísla, která jsou o třetinu a více nižší než v roce 2019, může pandemie koronaviru a vládní opatření proti jejímu šíření. "Celkový pokles produkce bude vzhledem k pandemii následovat i v roce 2021 a může být dokonce větší než v uplynulém roce," uvedla. Obrat trhu v roce 2019 se blížil deseti miliardám korun.

Asociace sleduje objem produkce ve třech segmentech. Patří k nim česká hraná, dokumentární a animovaná tvorba včetně televizních seriálů, filmové zahraniční zakázky a reklama. V případě zahraničních zakázek je propad 31 procent z plánovaného obratu již nasmlouvaných projektů. Díky pobídkám státu přitom doposud meziroční růst těchto projektů činil desítky procent. Podle Evropské audiovizuální observatoře byl český audiovizuální průmysl v letech 2015 až 2019 mezi deseti nejrychleji rostoucími v Evropě.

Asociace připomíná, že v případě audiovize investice do výroby děl v ČR směřují pouze ze 40 procent do filmových profesí, dalších 60 procent putuje do nefilmových odvětví, dodavatelům z řad malých a středních firem, zaměstnanců či OSVČ. "Celkový propad obratu včetně navázaných odvětví je tak potřeba vyčíslovat napříč obory. Jen APA zastupuje 120 společností s ročním obratem skoro deset miliard korun za rok 2019," uvedla Králová. Ztráta distributorů, což je 38 společností, představuje nyní 85 milionů korun měsíčně.

Po jarní vlně opatření, kdy se filmová výroba zastavila, se od léta postupně začalo v omezené míře točit. Nejhůř je na tom podle Králové nyní reklamní trh, kde velká část plánovaných projektů nevzniká. "Obecně pro obor filmové produkce nemusí v masové míře docházet nutně ke krachu firem, pokud však bude pokračovat omezení přílivu zahraničních zakázek či výroby reklamy, může to vést přes utlumení až k pozastavení jejich činnosti," uvedla.

Mezi první a druhou vlnou v uplynulém roce byla česká kina v provozu pět měsíců. Přes četná omezení v souvislosti s pandemií dorazily od 11. května do 11. října do českých kin více než tři miliony diváků. "Ty přitáhla především kombinace několika českých premiér a řada repríz. Žádné americké taháky kromě filmů Mulan a Tenet do českých kin nedoputovaly, což znamenalo pro tuzemskou distribuci pokles 60 procent tržeb oproti normálu," uvádí asociace. Z českých či koprodukčních filmů čekají na svou premiéru či návrat do kin desítky titulů. Jsou to i ty, které si odbyly premiéru v říjnu, tedy jejichž distribuce byla přerušená hned na začátku nebo je dokonce zasáhla v první i druhé vlně pandemie.

APA loni v březnu odhadovala, že ztráty ve filmovém průmyslu a na něj navázaných oborech budou ve stovkách milionů korun. Pokles filmové výroby do konce roku odhadovala na 75 procent. Situace se částečně zlepšila, když se povolilo testování celých štábů, některá natáčení se tak rozjela. "Pravidelné testování členů štábů a herců natáčení nejen prodražuje, ale je logisticky velmi náročné v souvislosti s nejrůznějšími opatřeními zaváděnými během pandemie. Neustálou hrozbou je i možnost přerušení už rozjetého natáčení kvůli koronaviru," uzavřela.