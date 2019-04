Kladno - Zisk dvou bodů z posledních tří kol baráže stačí hokejistům Kladna bez ohledu na další výsledky k tomu, aby se po pěti letech vrátili do extraligy. Sedmačtyřicetiletý majitel Rytířů a opora ofenzivy Jaromír Jágr si uvědomuje, jak je extraliga blízko a rád by postup vybojoval už v pátek na ledě Českých Budějovic, které dnes Kladno porazilo doma 4:2.

"Ještě není nic hotové. Musíme jet do Budějovic, které nám ukázaly, že nám nic nedají zadarmo. Musíme se o to poprat a získat dva body. Když se nám to nepodaří, budeme tu mít v neděli rozhodující zápas proti Chomutovu," řekl novinářům Jágr.

Spolu s dalším lídrem Rytířů s bohatými zkušenostmi z NHL i reprezentace Tomášem Plekancem, prý nemusí nabádat spoluhráče, aby nepodlehli dojmu, že je rozhodnuto. "My to víme, ale není to tak jednoduché. Hromadí se únava a nejdou nohy. Chtěli bychom dávat góly, ale prostě to nejde," podotkl.

Kladno uniklo na osm bodů Chomutovu, který doma podlehl Pardubicím 5:7. "Vím, že někdo hlásil, že v první třetině Chomutov vede 3:1. V tu dobu my byli docela v žumpě. Nedařilo se nám a neměli jsme žádné gólové šance. Byla to docela kritická situace, ale nakonec se to obrátilo v náš prospěch," uvedl Jágr.

Motor v neděli definitivně přišel i o teoretickou naději na postup, přesto v Kladně nastoupil v plné sestavě a se snahou vylepšit svou bilanci dvou bodů. "Musím říct, že jsem nečekal, že budou hrát tak dobře. Překvapili nás v první třetině, byli o hodně lepší a aktivnější. My jsme vůbec nevěděli, kde máme být," uvedl Jágr a ocenil bývalého reprezentačního spoluhráče na lavičce Motoru.

"Klobouk dolů před Budějovicemi a jejich trenérem Vencou Prospalem, že je namotivoval. My jsme sice jeli nadoraz, vůbec nám to ale nešlo. Půlku zápasu nás soupeř přehrával a my jsme měli štěstí v poslední pětiminutovce druhé třetiny, že jsme za stavu 1:1 dali dva góly," doplnil Jágr.

On sám v 37. minutě pouhých 71 sekund po brance Ladislava Zikmunda zvýšil na 3:1. "To rozhodlo, do té doby hrály Budějovice výborně. Zničehonic se nám podařilo dát dva góly, při jednom tam Pleky dobře napadal, druhý z buly. Takové štěstí potřebuješ. V neděli proti Pardubicím se trochu otočilo proti nám, kdy jsme si během posledních čtyř minut zkazili celý zápas. Dneska jsme štěstí měli a ty dvě minuty pomohly."

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL opět potvrdil svou formu a potřetí za sebou a počtvrté za posledních pět utkání předvedl dvoubodové představení. "Dneska jsem se moc dobře necítil. Už před zápasem jsem to říkal Plekymu, který mi říkal: 'Neboj se, mám to!' Takže jsem byl v klidu a jenom jsem čekal na svoji příležitost," usmíval se Jágr.

Před prvním gólem Kladna v přesilové hře zabránil rychlým návratem brejku a pak sledoval akci, kterou zakončil úspěšně Antonín Melka. "Soupeř při naší přesilovce ujížděl dva na jednoho a já byl první vzadu. I když mi to moc nebruslí, snažil jsem se co nejrychleji vrátit. Byla by docela katastrofa, kdybychom z této situace dostali gól a prohrávali 0:1. Byl by na nás ohromný tlak," uvedl.

Kladno v neděli doma proti Pardubicím vedlo po dvou třetinách 3:1, ale nakonec prohrálo 3:5. Dnes sice inkasovalo po 29 sekundách závěrečného dějství na 2:3, ale výhru už nepustilo.

"Byla ohromná chyba si hned v prvním střídání ve třetí třetině nechat dát gól. Už se nám to stalo v play off první ligy proti Jihlavě a dneska znovu. Takové situace si musíme kontrolovat, zbytečně jsme si ten zápas udělali složitý," prohlásil Jágr.

V poslední třetině se dostal mírně do konfliktu s Martinem Heřmanem. "Myslel si, že jsem dal jejich obránci koleno. Já jsem ale normálně jel, ten kluk mě uviděl až na poslední chvíli a vrazil do mě," řekl Jágr.