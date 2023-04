Ještě jsme nic nevyhráli, brzdí Růžička optimismus při mečbolu Třince

Pardubice - Již jen jedna výhra chybí hokejistům Třince k páté finálové účasti v play off extraligy v řadě. Oceláři i zásluhou dvou branek kapitána Martina Růžičky zvítězili na ledě Pardubic 4:2 a ve středu mohou doma slavit postup. Sedmatřicetiletý útočník si ale dobře uvědomuje, že o osudu semifinálové série ještě rozhodnuto není a Třinec čeká nejméně jeden těžký zápas.

"Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale prakticky jsme ještě nic nevyhráli. Série není u konce. Pojedeme domů a připravíme se na šestý zápas," řekl Růžička novinářům. "Už spolu hrajeme iks zápasů a víme, co od sebe zhruba očekávat. Je to o detailech, které je potřeba dělat dobře," uvedl k následujícímu utkání.

Oceláři byli v úvodní třetině místy pod velkým tlakem Dynama, udrželi však bezbrankový stav. "Snažili jsme se zůstat v klidu. Něco jsme si k tomu o přestávce řekli. Pardubice jsou ve všech zápasech aktivní, hrají skvěle. Bylo důležité, že jsme stav 0:1 otočili a nakonec to dotáhli do vítězného konce," pochvaloval si Růžička.

Východočeši se po 50 sekundách druhé třetiny dostali do vedení, Třinec ale duel třemi góly otočil. A dvakrát se prosadil Růžička. Ve 33. minutě posunul Oceláře do vedení 2:1, když překonal brankáře Romana Willa střelou přes clonící hráče. "Chtěl jsem hlavně netrefit Feryho (Davida Musila). Snažil jsem se to poslat mezi jeho nohy, se štěstím to tam padlo," pousmál se mistr světa z roku 2010.

O 96 sekund později se prosadil opět, když využil první přesilovou hru v zápase. Ke gólu mu pomohl i fakt, že Lukáš Sedlák zlomil hokejku a odjel na střídačku pro náhradní. Dynamo tak hrálo chvíli ve třech. "Všimli jsme si toho a snažili se to využít. Věděli jsme, že jsou minus jeden hráč. Šli jsme hned do střely a naštěstí to tam spadlo," řekl Růžička.

Nezvyklé rozhodnutí hvězdy Pardubic odjet z obranné třetiny nechtěl hodnotit. "To je asi spíš otázka na něj. My se soustředili na to, abychom přesilovku dobře sehráli. V zápase je víc situací, které člověka překvapí. Rozhodl se jít pro hokejku a … Tak to zkrátka bylo," uvedl odchovanec Berouna.

Růžička má již 59 branek v play off a vyrovnal rekordmana samostatné české extraligy Ondřeje Kratěnu. Tři góly mu chybí na Viktora Ujčíka, jenž se prosazoval i v bývalé federální lize. "Jestli ho předstihnu ještě v této sezoně? Jéžíšmarjá… Tohle je samozřejmě příjemné, ale v tuhle chvíli to neřešíme. V klubu nám jde o to, abychom byli úspěšní hlavně jako tým. Jednou to padne mně, příště někomu jinému. Je skvělé, že to nestojí na jednom hráči," podotkl Růžička, jenž je s osmi góly a 15 body nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem play off.