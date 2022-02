Paříž - Hvězdný fotbalista Paris St. Germain Kylian Mbappé, který gólem v nastavení zařídil domácí vítězství 1:0 nad Realem Madrid v úvodním osmifinále Ligy mistrů, odmítl, že by skóroval proti příštímu zaměstnavateli. Francouzský reprezentační útočník se prý o budoucnosti ještě nerozhodl a přestupové spekulace ignoruje.

Mbappé v úterním šlágru několikrát ztroskotal na výborném brankáři Thibautu Courtoisovi, ale ve čtvrté minutě nastavení se po přihrávce střídajícího Neymara v pokutovém území zbavil dvou obránců a nekompromisně zakončil. Částečně tím napravil vlastní neproměněné šance i zahozenou penaltu spoluhráče Lionela Messiho.

Zápas byl pro něj hodně pikantní, protože média už několik týdnů spekulují o tom, že třiadvacetiletý útočník po letním vypršení smlouvy v PSG zamíří právě do Realu Madrid. "Nerozhodl jsem o své budoucnosti. Hraju za Paris St. Germain, jeden z nejlepších klubů na světě. Ovlivní tento zápas mou budoucnost? Ne, nejsem rozhodnutý. Chci ze sebe vydat maximum a uvidíme, co bude v příští sezoně," řekl Mbappé novinářům.

Soustředí se jen na pařížský klub, kde vyrostl v jednoho z nejlepších útočníků světa. "Jak ignorovat přestupové spekulace? Je to snadné, musíte hrát fotbal," prohlásil Mbappé. "Klademe příliš mnoho otázek, říkáme moc věcí. Mluvíme o Paris St. Germain a Realu Madrid, dvou velkých klubech. Jsem hráčem PSG a jsem tady velmi šťastný," doplnil mistr světa z roku 2018.

S výkonem proti třináctinásobnému vítězi Ligy mistrů byl spokojený. "Řekl jsem, že nechám na hřišti všechno, a musel to potvrdit fakty. Povedlo se mi to doma a budeme to muset potvrdit i v Madridu," upozornil Mbappé, který v tomto ročníku zaznamenal 22 soutěžních branek a je suverénně nejlepším střelcem týmu.

V odvetě osmifinále 9. března očekává úplně jiný Real. "Měli strategii, která jim v prvním utkání nefungovala, ale myslím, že příště budou hrát jinak. Budou mít víc možností, domácí prostředí. Bude to jiný zápas," dodal bývalý hráč Monaka.