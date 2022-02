Ještě chybí jedno jméno, řekl k nominaci smíšené štafety biatlonový trenér Rybář

Praha/Peking - Čeští biatlonisté by měli do úvodního závodu smíšených štafet na olympijských hrách v Pekingu nastoupit s Jessicou Jislovou, Markétou Davidovou a Michalem Krčmářem. Uvedl to dnes na tiskové konferenci v Číně sportovní ředitel svazu a kouč mužů Ondřej Rybář. O čtvrtém členovi sobotní štafety se rozhodne v pátek mezi Jakubem Štvrteckým a Mikulášem Karlíkem.

"Nominaci ještě nemáme. Spíš se hraje o jednoho člena a ještě nás čeká trénink. Nejvíce nás zlobí vítr a v mužské části hrajeme mezi Jakubem Štvrteckým a Mikulášem Karlíkem o to, kdo se s ním zvládne nejlépe poprat," řekl Rybář. "Pokud nepřijde nějaká nepředvídatelná chvíle, tyhle tři osoby (Jislová, Davidová, Krčmář) by měly být jasné. Zítra budou známí všichni čtyři členové," doplnil zkušený trenér.

Davidová s Krčmářem patří k hlavním oporám současné biatlonové reprezentace. Oba figurovali ve smíšené štafetě na poslední olympiádě v Pchjongčchangu nebo v jediném letošním závodu této disciplíny v Oberhofu. Tam spolu s Jislovou a Štvrteckým obsadili deváté místo.

"Je fajn disciplína na úvod. Takhle začíná celý svěťák, takže si myslím, že to je dobré na rozdejchnutí. Jedeme nejkratší vzdálenost, co můžeme, a je to ideální na vyzkoušení tratě a závodního režimu," řekla ke smíšené štafetě Davidová.

Stejný názor měl i Krčmář. "Je to v kontaktu, případně si člověk s někým tempo reguluje. Není to, jako když vás hodí do individuálu a každý je nervózní, co bude. Tady z člověka opadne první start a je to příjemnější," doplnil jednatřicetiletý závodník.

V týmu chybí Adam Václavík, jenž je kvůli pozitivnímu testu na koronavirus stále doma v Česku. "To je jedna z věcí, která nás malinko trápí. Zprávy nejsou úplně dobré, ale teď byl dva dny byl na hranici pozitivity a negativity. Chybějí mu desetinky, takže doufám, že dnes bude ok a bude se počítat pět dnů, aby mohl do letadla a vypravit se za námi. Nejschůdnější je let 8. února," informoval Rybář.

Reprezentační tým biatlonistů je podle něj v dobrém rozpoložení. K aklimatizaci na odlišné časové pásmo (+7 hodin) a vysoké nadmořské výšky (1660 až 1720 metrů nad mořem) mu pomohl včasný příjezd. Závodníky naopak čeká výzva v podobě mrazu a nepříjemného větru.

"Vítr na střelnici zamotá hlavu nejednomu závodníkovi a trenérovi," řekl Rybář. Ledové poryvy budou trápit biatlonisty i během jízdy. "Trať stoupá po pravé straně, klesá ke střelnici a permanentně se jede dolů proti větru. Není tedy moc míst, kde by si závodník odpočinul. Na ležce se dá reagovat a cvakat, na stojce je ale těžké proti zadnímu větru postavit a udělat si co nejstabilnější pozici," dodal.

Zima biatlonisty trápila i na předchozí olympiádě v Pchjongčchangu. V Číně je podle Rybáře mráz možná ještě vlezlejší. "Důležité je, aby nezmrzly ruce. To je u spouštění zásadní. Závodníci si tak dávají tejpy na tváře a na čelo. Je zásadní se udržet v teple, aby to neovlivnilo výkon. Viděl jsem i vyhřívané ponožky, ale k tomu jsme se neuchýlili. Být skoro měsíc v kose, to se moc často nestává. Budeme se s tím prát, protože prognóza je podobná a lepší to moc nebude,“ tušil Rybář.

Důležitou roli bude nakonec hrát i příprava lyží na místní sníh. "Bude to zásadní. Rozhodne konstrukce lyže na přemrzlý sníh, Další věc je struktura skluznice a jak se namaže. Je třeba najít správný pár a to bude ten největší oříšek," dodal sportovní ředitel svazu a trenér mužského týmu.

Úvodní závod smíšených štafet odstartuje v sobotu v 10:00 SEČ.