Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) odmítla 11. února 2019 v Praze na tiskové konferenci, že by měla jakýkoli vliv na rozhodování úředníků v kauze údajného střetu zájmů premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová dnes odmítla, že by měla jakýkoli vliv na rozhodování úředníků v kauze údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (oba ANO). Krajský úřad od 1. února začlenil dosavadní odbor správních agend, který měl rozhodovat v Babišově kauze, do odboru legislativně právního. Podle Pirátské strany to vyvolává pochybnosti kolem rozhodování úřadu v případu.

Hejtmanka zdůraznila, že jde o úkony státní správy, které nepodléhají politickému vlivu a jsou na něm nezávislé. "Zásadně odmítám, že bych se jakkoliv snažila ovlivnit výkon státní správy, a to v jakémkoliv případě, nejen ve správním řízení, které se týká Andreje Babiše," řekla novinářům. K tématu pouze přečetla prohlášení a nepřipustila žádné otázky novinářů. Podle ní jde o její první a zároveň poslední vyjádření ke kauze, která je jí velmi nemilá. "Považuji ji za velmi nekorektní politický boj," uvedla.

Pokorná Jermanová vyzvala všechny politické subjekty, aby se zdržely komentářů a spekulací o správním řízení, než skončí a bude zveřejněn jeho výsledek. "Pořád je v režimu neveřejném," podotkla. Úředníci jsou podle ní kvůli mediálním prohlášením politiků a spekulativním výrokům pod tlakem, což ovlivňuje správní řízení.

Hejtmanka si stojí za tím, že úředníci, kteří vykonávají přenesenou státní působnost, jsou odborníci na svém místě, a nechce zpochybňovat jejich práci a rozhodnutí. "Nebudu komentovat rozhodnutí černošického úřadu ani úřadu krajského ani brněnského ani žádného jiného," dodala.

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Městský úřad v Černošicích mu za přestupek v podobě střetu zájmů již uložil pokutu, podle deníku Právo šlo o 200.000 korun. Babiš se proti tomu odvolal, kauzou by se tak mohli brzy zabývat krajští úředníci.

Ředitel krajského úřadu Jiří Holub tvrdí, že sloučení odborů je interní organizační změnou, která nemá vliv na výkon přenesené působnosti. Podle něj se tyto kroky začaly připravovat již v loňském roce. "Pokud se jedná o opravdu dlouhodobý záměr, mohla by veřejnost vidět dokumenty, které to potvrzují?" uvedla dnes na twitteru organizace Transparency International.

Česká republika je rozdělena do 14 krajů. V osmi z nich je na krajském úřadu zřízen samostatný správní odbor a samostatný legislativně právní odbor. Součástí správního odboru je většinou i krajský živnostenský úřad. Společně je správní a legislativně právní agenda začleněna pod jeden odbor v šesti krajích. Vyplývá to z informací zveřejněných kraji na internetu. Podobná situace jako ve středních Čechách je i v Jihočeském, Karlovarském, Pardubickém, Olomouckém a Zlínském kraji. V čele těchto krajů je jak ANO, tak ČSSD či KDU-ČSL.

Ministerstvo vnitra podle mluvčího Ondřeje Krátošky nemůže hodnotit organizační změny krajských úřadů. "Otázka organizačního uspořádání krajského úřadu je výsostnou otázkou samosprávy, přičemž zákon o krajích upravuje toliko to, které orgány kraje mají pravomoc organizační strukturu nastavit," uvedl Krátoška. V tomto případě jsou to rada kraje a ředitel krajského úřadu.

Babiš se hájí tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tak splnil povinnosti, které ukládá zákon o střetu zájmů. Podnět černošické radnici odeslala Transparency International ČR, podle níž Babiš holding Agrofert ovládá i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon. Radnice v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije.