Jermanová nebude kandidovat na předsedkyni kontrolního výboru

Praha - Končící středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) nebude kandidovat na předsedkyni krajského kontrolního výboru. Ve vyjádření pro ČTK uvedla, že se tak rozhodla s ohledem na tlak, který přímo i prostřednictvím médií vyvíjejí zástupci nové koalice.

Do placené funkce, jež podle nepsaných dohod náleží opozici, ji navrhlo hnutí ANO. Zástupci budoucí koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj nominaci kritizovali a upozorňovali na to, že Pokorná Jermanová nemusí být zastupiteli zvolena.

Končící hejtmanka označila počínání koalice za "předehru kampaně před blížícími se parlamentními volbami a nástroj protibabišovské rétoriky, která nezohledňuje zájmy běžných českých občanů".

"Nechci být součástí tohoto mediálního honu, proto jsem se rozhodla na zmíněný post nekandidovat. Svou opoziční práci budu dělat ráda, odpovědně a s plným nasazením, i bez toho, abych zastávala funkci předsedkyně kontrolního výboru," uvedla Pokorná Jermanová v prohlášení zaslaném ČTK. Reakce lídrů koaličních stran ČTK zjišťuje.

Dosavadní hejtmanka poukázala na to, že ANO ji předběžně nominovalo jakožto lídryni hnutí pro Středočeský kraj. Budoucí koalice však podle ní začíná s kádrováním ještě předtím, než mohla být uvedena do funkcí a než se sešlo nové zastupitelstvo. "To, za co dosavadní opozice neoprávněně napadala koalici, nyní dělá reálně sama. Přitom mimo jiné deklarovala, že změní styl komunikace s opozicí. Ke změně skutečně došlo, ale nynější situace spíš připomíná tzv. Národní frontu známou z období minulého režimu," prohlásila Pokorná Jermanová.

Podle ní jde o nepatřičný zásah do opoziční práce a lustrování jejích kandidátů. Připomněla, že ve volbách v kraji získala čtvrtý největší počet preferenčních hlasů. "Troufám si říci, že jsem získala od voličů silný mandát. Současné kádrování, které dělají koaliční strany, považuji za opovrhování voliči a povyšování zájmů koalice nad vůlí Středočechů," dodala.

Kandidátka na hejtmanku Petra Pecková (STAN) ve středu uvedla, že koalice nebude nominaci ANO v žádném případě kádrovat. "Rozhodně nebudu žhavit dráty do ANO a prosit je, aby nominovali někoho jiného. To, koho nominovali, svědčí něco o ANO, ne o nás," dodala. Podotkla však, že navržení Pokorné Jermanové musí stejně jako nominace do ostatních výborů a komisí projít hlasováním.