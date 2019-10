Jergl zařídil výhru Hradce Králové nad Třincem 1:0 po nájezdech

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali v předehrávce 32. kola extraligy Třinec 1:0 po samostatných nájezdech a vyhráli po předchozích dvou domácích zápasech bez bodu. V rozstřelu rozhodl jediný úspěšný střelec Aleš Jergl. Hradecký gólman Marek Mazanec vychytal třetí nulu v sezoně, Patrik Bartošák si připsal první čisté konto v dresu Ocelářů. Třinec klesl v tabulce na druhé místo za Kometu Brno, Hradec se posunul na šestou pozici.

Zápas předehrávaný kvůli účasti Třince na prosincovém Spengler Cupu začal náporem domácích. Hradečtí, kteří bojovali i za trenéra Tomáše Martince, o jehož konci u týmu a příchodu Vladimíra Růžičky se mluví už několik dnů, se snažili úřadujícího mistra udolat tradičně - pohybem a aktivitou.

Jenže v brance Ocelářů stál výborný Bartošák. Ve čtvrté minutě ho nepřelstil bek Allen ani útočník Cingel. O pár minut později neuspěli proti reprezentačnímu brankáři Paulovič a Rákos - první se neprosadil zblízka, druhý střelou přes obránce.

Mountfieldu scházela efektivita, a proto mohl jít do vedení Třinec. V domácí přesilovce ujel Stránský, ale jeho samostatný únik Mazanec kryl. Stejně jako ve 14. minutě, kdy v početní výhodě hostů vyrazil Marcinkovu dorážku maskou.

Druhá třetina byla vyrovnaná, ale větší možnosti měli opět domácí. V přesilovce pálil Filip Pavlík, jenže Bartošák znovu perfektně zasáhl. Stejně jako proti Perretovi, jehož poslal do příležitosti Pauloviče.

Největší šanci měl domácí kapitán Smoleňák. Po chybě hostů byl úplně sám před brankou, ale bekhendem ji přestřelil. Hosté se k výraznějšímu ohrožení branky dostali až ke konci druhé třetiny, a to především zásluhou přesilovky. Stránský jel ze strany sám, Mazanec však byl pozorný. Z podobné pozice netrefil branku Gernát.

Třetí třetina byla dál bojem o první gól. Třinec mohl jít do vedení hned v její první minutě, ale Chmielewski v přečíslení dva na jednoho pálil vedle. Hradec mohl rozjásat Chalupa, jenž byl po zpětné přihrávce sám před prázdnou brankou, jenže jeho dorážku zablokovali na poslední chvíli obránci.

Poté dvakrát podržel domácí gólman Mazanec, jenž opět dostal příležitost jako jednička, přestože byl v neděli v duelu se Zlínem střídán po dvou třetinách. Nejprve maskou zastavil Stránského ránu, poté brilantně vyrazil Gernátovu teč, která byla asi největší možností Třince v utkání.

Žádný z gólmanů nebyl do konce třetí části překonán, a proto se šlo do prodloužení. Pro Hradec to znamenalo první remízu v základní hrací době v sezoně. V prodloužení měli možnosti hlavně domácí, jenže Bartošák uspěl proti Rákosovi, dvakrát proti Pavlovičovi i proti Červenému a famózně lapačkou proti Radovanu Pavlíkovi. Při domácím tlaku ujel bek Gernát, ale také Mazanec byl nepřekonatelný.

Proto musely rozhodnout nájezdy. V nich v první sérii provedl skvělý manévr domácí Jergl, jehož gól byl nakonec jediný.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Program je strašně nabitý a dnes to bylo vidět. Myslím, že kluci ukázali charakter, bojovali, podržel nás gólman Marek Mazanec. Štěstíčko bylo opravdu na naší straně, kluci tomu šli naproti. Chtěl bych poděkovat fantastickým fanouškům, kteří nás hnali celý zápas. Myslím, že jsme skládali reparát za neděli, kdy jsme prohráli se Zlínem. Kluci byli trošku klidnější a povedlo se."

Václav Varaďa (Třinec): "Chtěl bych soupeři pogratulovat. V průběhu utkání, hlavně v jeho některých fázích, byl velmi silný a my jsme museli srdnatě odolávat. Samozřejmě velmi dobře zachytal Patrik Bartošák, který nás podržel. Nakonec jsme ale Hradci mohli ukrást ještě jeden bodík, kdyby Martin Gernát proměnil nájezd v prodloužení. Myslím si hlavně, že to bylo upracované na obou stranách, chyběla lehkost hlavně z důvodu narvaného programu utkání. My si teď musíme odpočinout před víkendovým dvojzápasem."

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 1:0 po sam nájezdech

Rozhodující sam. nájezd Jergl. Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Lučan, Kis. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 3840.

Hradec Králové: Mazanec - Linhart, Zámorský, Allen, Nedomlel, Rosandič, F. Pavlík, Šalda - Červený, Rákos, Smoleňák - R. Pavlík, Cingel, Vincour - M. Chalupa, Kubík, Jergl - Perret, Kevin Klíma, Paulovič. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Třinec: Bartošák - Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček, Galvinš, D. Musil - M. Stránský, P. Vrána, Chmielewski - Dravecký, Marcinko, Hrňa - Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Adamský, Polanský, Kofroň - Hladonik. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.