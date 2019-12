Jeřábek: Je skvělé být zase zpátky v Plzni, moc jsem se těšil

Plzeň - Do velmi dobře známého prostředí se díky reprezentačnímu srazu v Plzni vrátil obránce Jakub Jeřábek. Právě na západě Čech, kde český tým ve čtvrtek vstoupí do Channel One Cupu, slavil osmadvacetiletý hokejista v roce 2013 s Indiány titul.

"Je skvělé být zpátky doma, alespoň na těch pár dní. Moc jsem se těšil na možnost být zase ve známém prostředí," řekl novinářům Jeřábek, jenž právě v Plzni před třemi lety při výhře 6:3 nad Švédy oslavil první gól v reprezentačním dresu. "Jojo, i Dominik Kubalík mi psal a připomínal mi to. Bavili jsme se o tom," přitakal zadák Viťazu Podolsk.

Čas v Plzni se snaží využít, i když ho není mnoho. "Včera jsem se viděl s pár kamarády, ale ne na dlouho. Viděl jsem i rodinu, v pátek už pak zase letíme zpátky," konstatoval Jeřábek. Požadavků ohledně lístků na čtvrteční utkání s Finskem ale vyřizoval méně, než odhadoval. "Čekal jsem to původně horší, nebylo to tak hrozné. Přijdou babi s dědou a od přítelkyně rodiče a moje rodina," vypočítal Jeřábek.

Návrat si užívá i v Kontinentální lize, kde se po dvou sezonách v zámoří dohodl s Viťazem. Právě tam odehrál už sezonu 2016/17. "Povedl se nám začátek sezony. Když se daří, stoupá vaše sebevědomí. Nám sebevědomí rostlo a od toho se všechno odvíjí. Teď jsme sice nehráli dobře, ale byli jsme schopní uhrát nějaké body. Je to v klidu," pochvaloval si Jeřábek.

Podolsk zatím hraje velmi dobře. Podle všeho míří do play off. Ani tam by nemusel hrát vedlejší roli. V Západní konferenci je pátý, ale na vedoucí Petrohrad má jen sedmibodové manko a oproti SKA také zápas k dobru. Jeřábek k tomu ve 32 zápasech přispěl 17 body za pět gólů a 12 asistencí.

"Už v létě jsem tušil, že by ten tým mohl být dobrý. Ale nečekal jsem, že to bude až tak dobré," poukázal Jeřábek na sérii deseti výher zkraje sezony. "Bylo to i díky gólmanům, ale zasloužili jsme si to. Forma opadla a nehrajeme tak dobře jako na začátku, ale jsme schopní zápasy v prodloužení nebo na nájezdy ubojovat," řekl Jeřábek.

Všiml si, že i soupeři vnímají Viťaz jinak. "Léta tým hraje tak, že byl rád za play off. Soupeři nás začínají brát o něco vážněji, jezdí k nám víc bránit a hrají víc ze zabezpečené obrany," přiblížil Jeřábek.

Dnes už se těšil na start turnaje. S vírou, že bude podobně povedený jako Karjala, na níž v listopadu rovněž hrál. "S polovinou kluků jsem se viděl na minulém srazu, všichni se známe. Na ledě by neměl být snad žádný problém. Uvidíme, až to začne. Hrajeme doma, Finové možná budou trošku opatrnější, možná na nás vletí, těžko říct. Budeme se každopádně snažit dobře začít," prohlásil Jeřábek.

Na spoluhráče z Podolsku ve finské sestavě v Plzni nenarazí. "Protože Miro Altonen se připojí k týmu až v Moskvě. Ale je tu brácha od Joonase Nättinena - Julius. Slyšel jsem, ať si na něj dáme pozor," řekl Jeřábek.