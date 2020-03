Jeřáb osadil nový most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou

Vysokotonážní jeřáb osadil 19. března 2020 nový most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou na Mělnicku. I za nouzového stavu tak pokračuje projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na Vltavě, který umožní doplutí moderních vysokých lodí do Prahy. Už druhý celkem z šesti nových mostů je na svém místě a v létě na něj bude převedena silniční doprava, informovalo Ředitelství vodních cest. Nový ocelový most je dlouhý 36 metrů a 11 metrů široký a váží 152 tun.

Lužec nad Vltavou (Mělnicko) - Vysokotonážní jeřáb ve čtvrtek osadil nový most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou na Mělnicku. I za nouzového stavu tak pokračuje projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na Vltavě, který umožní doplutí moderních vysokých lodí do Prahy. Už druhý celkem z šesti nových mostů je na svém místě a v létě na něj bude převedena silniční doprava, informoval dnes ČTK mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Nový ocelový most je dlouhý 36 metrů a 11 metrů široký a váží 152 tun. Dělníci ho sestavili a svařili z dílů na levém břehu plavebního kanálu. Největší český jeřáb o nosnosti 1750 tun ho zvedl, otočil o 90 stupňů a osadil na připravené železobetonové pilíře. Za 11 dnů se do plavebního kanálu vrátí voda a most se bude klenout sedm metrů nad hladinou. Silnice třetí třídy do Lužce nad Vltavou bude přeložena na nový most a jeho 115 let starý předchůdce, který je dnes v havarijním stavu, už nebude svou výškou pouhých 4,5 metru tvořit překážku plavbě lodí do Prahy.

Zhotovitel podle Bukovského přijal mimořádná opatření, aby byly práce bezpečné a omezilo se riziko přenosu koronavirové infekce. "Práce na projektech Ředitelství vodních cest ČR se daří držet ve svých harmonogramech a věříme, že podle plánu se podaří nejen obnovit stavbou omezený plavební provoz, ale také otevřít provozovatelům vodní dopravy kvalitnější vodní cestu, která svou podjezdnou výškou sedm metrů oproti současným pouze 4,5 metru umožní proplutí moderních velkých osobních lodí i lodí přepravujících objemný náklad," uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Celková hodnota investice do opravy mostů přes plavební kanál Vraňany - Hořín dosahuje 600 milionů korun bez DPH. Peníze na akci poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.