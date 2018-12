Praha - Kapitán českých florbalistů Matěj Jendrišák se na mistrovství světa v Praze třetí bronzové medaile nedočkal. Účastník pěti světových šampionátů byl členem bronzových výběrů v Helsinkách 2010 a Göteborgu 2014 a po dnešní porážce 2:4 se Švýcary připustil, že zklamání z neúspěchu před vlastními fanoušky jen tak neodezní.

"Chtěli jsme medaili a nemáme ji. V tomhle směru je to jednoznačné (zklamání) a myslím si, že v průběhu času to budu cítit stejně," řekl Jendrišák v rozhovoru s novináři.

Důvody porážky se Švýcary viděl jasně. "Dostali jsme laciné góly po chybách, zbytečná vyloučení. V útoku jsme nebyli schopní překonat výborného (Pascala) Meiera. Byl nejlepším hráčem Švýcarů," ocenil útočník Linköpingu soupeřova gólmana.

"Věděli jsme o jeho slabších stránkách, ale nedokázali jsme je využít. Vytvořili jsme si i solidní tlak před bránou, ale nedokázali jsme z nějaké dorážky vstřelit gól," dodal devětadvacetiletý Jendrišák.

Vítěznou branku na 3:2 zaznamenali Švýcaři v početní výhodě 36 sekund před koncem druhé třetiny. Rozdílová trefa však se sebevědomím českého mužstva nezacloumala.

"Ani tolik ne, upřímně. Sice to bylo těsně před přestávkou, ale pořád jsme měli před sebou celou třetinu. Věřili jsme, že jsme v tomhle zápase schopní si vypracovat šance. Něco jsme tam i měli, ale v zakončení už jsme nedokázali být produktivní a vstřelit gól," litoval havířovský rodák.

"I za stavu 3:2 se s tím zápasem dalo něco dělat stejně jako za stavu 4:2, protože to jsou pořád jen dva góly. Šli jsme rychle do šesti proti pěti, vytvořili si tlak, ale nevyšlo to," doplnil Jendrišák, který si v šesti zápasech připsal sedm bodů za šest branek a jednu nahrávku.

Češi skončili podruhé za sebou na čtvrté pozici. K lepšímu umístění jim podle Jendrišáka pokaždé schází něco jiného. "Mistrovství se mění a vždycky jsme v některé věci pozadu. Letos jsme byli výborně fyzicky připravení, ale nebyli jsme tak schopní hrát kombinačně jako v předchozích letech. Těžko říct, kam se florbal za ty dva roky posune, kam se vyvine, jak budou hrát národní týmy a jak budeme vypadat a hrát my," uzavřel Jendrišák.

Garčar prožíval zklamaní, stejně jako před 10 lety je bez medaile

Stejně jako před deseti lety musel český florbalový obránce Milan Garčar strávit v pražské O2 areně porážku v souboji o bronz na domácím mistrovství světa se Švýcary. Pětatřicetiletý nejzkušenější hráč výběru finského kouče Petriho Kettunena prožíval po prohře 2:4 velké zklamání, neboť si představoval jiný konec svého pravděpodobně posledních zápasu v národním týmu.

"Trochu jsem myslel, že to je jiné, kvůli tomu, jaký mám životní příběh, že jsem o deset let starší a změnila se spousta věcí. Ale stejně mě to srazilo. Je to nepříjemné," líčil Garčar své pocity.

U porážky 4:5 v prodloužení z roku 2008 byl ze současného kádru na hřišti jako jediný a spolu s ním Kettunenovi asistenti Milan Fridrich a Radek Sikora. "Tehdy to byla rána v prodloužení, kterou jsme nečekali, teď bylo přece jen k té vysněné medaili trochu dál. Ale výsledek je totožný, je to bolestivé. Doufal jsem, že se ten příběh nebude opakovat."

Hodně litoval, že se medailová sbírka české reprezentace čítající stříbro z roku 2004 a bronzy z let 2010 a 2014 nerozrostla. "Ve finále ten obrázek bude pro všechny jednoznačný - čtvrté místo. Bude se mluvit o tom, že se to čekalo a v podstatě jsme neměli na víc. Já si to nemyslím," řekl.

V sobotním semifinále proti Finsku zůstal Garčar mezi náhradníky a proti Švýcarsku měl obrovskou motivaci. "Šel jsem do svého posledního zápasu, chtěl jsem si ho užít. Věřil jsem stoprocentně, že to bude medaile," uvedl Garčar, který má bronz z roku 2010 z Helsinek.

"Teď se musím zase vrátit do nějakého klubového fungování a upřímně řečeno se na to těším, že uzavřu tuto kapitolu a načerpám novou energii. Těším se hrozně domů na rodinu, abych ty negativní pocity dokázal nějak rychle přetlouct něčím pozitivním," uvedl účastník pátého MS.

Nechce se dlouho zabývat tím, proč na medaili tým nedosáhl. "Babral jsem se v tom před deseti lety poměrně dlouho a to jsem věděl, že ještě zdaleka nekončím," uvedl.

Nyní je víceméně rozhodnutý kariéru v národním týmu uzavřít. "Byl jsem přesvědčený, že je to moje poslední akce. Nevím, jestli se časem ukáže, že najdu sílu a dostanu ještě povolení utíkat od rodiny a budu mít nějakou výkonnost, abych o tom mohl dál přemýšlet. Věc druhá je, že by ten vlak měl pokračovat možná i beze mě. Rád bych končil s medailí, ale ne vždy to končí správně," prohlásil Garčar.

Myslí si, že příchod finského trenéra Petriho Kettunena po minulém MS byl přínosem. "Učili jsme se za pochodu, rozvíjeli jsme nové herní myšlenky. Bylo to konstruktivní dvouleté herní období. Myslím si, že je to na dobré cestě. Spousta lidí se možná bude ptát, kam ta cesta směřuje. Ale drtivá většina lidí neví, o co tady jde. Má jen pocit, že se to bude hodnotit podle výsledku. To je česká mentalita, moc se nechválí, jen se kritizuje," prohlásil Garčar.

Sám ví, co všechno pro účast na šampionátu obětoval. "Já si hrozně považuji, že jsem se dostal do tohoto týmu. Dva roky odříkání, těžké práce. Hodně bolesti tam bylo, tohle bylo vyvrcholení, které nemělo tu medaili na krku. To hodnocení bude rozporuplné," doplnil Garčar.

Podle něj chyběla týmu větší efektivita i více šancí. "Chyběl nám tam nějaký chrt, který by to dvakrát třikrát nasmažil do bloku a stejně šel po čtvrté šanci, po které by padla branka," uvedl Garčar. Český tým podle něj také proti Švýcarům zaplatil za dvě chyby, které soupeř potrestal góly. "Rozhodně to mělo lví podíl na výsledku," dodal.