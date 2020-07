Jen skončit před Arsenalem mi nestačí, tvrdí Mourinho

Londýn - Cíle fotbalistů Tottenhamu by podle jejich trenéra Josého Mourinha měly být vyšší než jen skončit před severolondýnským rivalem Arsenalem. Úspěšný portugalský kouč by se rád s Hotspur probojoval do Evropské ligy a potřetí ji vyhrál.

Tottenham v nedělním ligovém derby zdolal Arsenal 2:1 a tři kola před koncem se posunul na osmé místo dva body před svého velkého soupeře. Spurs tak mají dobrou šanci počtvrté za sebou skončit v konečné tabulce nad "Kanonýry", Mourinhovi to ale nestačí.

"Nemůžu se na to dívat jen jako fanoušek a být šťastný za to, že budeme nad Arsenalem. Musím mít větší ambice," uvedl dvojnásobný vítěz Ligy mistrů.

Jedním z cílů pro zbytek sezony by pro Tottenham měl být posun minimálně na sedmou pozici, jež by mu zajistila účast v Evropské lize. Tu už Mourinho vyhrál během svých angažmá v Portu a Manchesteru United.

"Není to soutěž, kterou bych miloval nebo ji nějak zvlášť rád hrál, ale když nemůžete být v Lize mistrů, tak tu máte Evropskou ligu. Zatím jsem ji hrál během kariéry jen dvakrát a pokaždé jsem v ní zvítězil. Nebylo by špatné dokázat to i potřetí," řekl sedmapadesátiletý Mourinho.