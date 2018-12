Třinec (Frýdecko-Místecko) - Jednadvacetiletý hokejový útočník Kevin Klima si dnes v dresu Chomutova odbyl v Třinci extraligovou premiéru. Syn Petra Klímy, vítěze Stanleyova poháru s Edmontonem z roku 1990, nastupoval na ledě lídra soutěže v elitní formaci.

"Bylo to dobré, docela podobné jako v Severní Americe. Tady se trochu více bruslí a hokej je techničtější, ale bylo to dobré," uvedl v rozhovoru s novináři Klima, který hrál před nedávným překvapivým přesunem do Evropy celý život v zámoří. "Nikdy jsem v Evropě nehrál, nevěděl jsem, co si mám od toho představit. Proto jsem to ani nějak nebral, že jsou domácí první," dodal Klima.

Mladý forvard minulou sezonu zazářil v juniorce, kde za Chicoutimi nasbíral 94 bodů (43+51) v 74 zápasech a na začátku sezony působil v AHL i ECHL. Pak se sám překvapivě rozhodl pro přesun do prvoligové Kadaně, kde je jeho otec sportovním manažerem a hlavním trenérem. S jakým záměrem? "Chci hlavně trénovat, makat na sobě a na výsledky se nekoukat," vysvětlil Klima.

Jeho otec dnes v Třinci na zápase nebyl, ani mu nedával žádnou extra radu. "Jen mi řekl ať hraju, jak umím. To je všechno. Moc nemysli a prostě hraj," přiblížil Klima, jehož otec byl střelcem - v NHL nasázel v základní části 313 branek, dalších 28 přidal v play off. "Já více nahrávám a taky víc bruslím s pukem než on," srovnával.

Klimu v Chomutově nyní vede Vladimír Růžička, který s jeho otcem hrával. Zkušený kouč ho hned zařadil do elitního útoku. "Vím, že spolu hráli, ale netuším, zda se o mně bavili. Ale jsem rád, že jsem dostal velkou příležitost," pochvaloval si.

Klima měl na zádech číslo 55 a hrál bez jmenovky, ale byl velmi aktivní. V první třetině se prodral přes Davida Musila do gólové šance před Šimona Hrubce, který skvěle zasáhl betonem. Třinecký gólman chytil americkému rodákovi další gólovou dorážku v závěru druhé třetiny. "Chybělo asi štěstí, potřebuju ho více," vysvětlil.

Chomutov prohrál v Třinci 1:4. Zápas ovlivnilo vyloučení Bretta Flemminga, po jehož zákroku na Milana Douderu hráli domácí pětiminutovou přesilovou hru. Dali v ní první gól, což je nastartovalo a do konce druhé třetiny ještě odskočili na 3:0. "Zápas jsme ztratili v tom pětiminutovém oslabení. Měli jsme také v utkání šance, hlavně v první třetině, ale nedali jsme je," mrzelo Klimu.