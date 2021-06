Jen jeden z patnácti českých řidičů zatím jel s elektromobilem

Jen 6,7 procenta Čechů dosud řídilo elektromobil. Vyplývá to z výsledků reprezentativního průzkum agentury Datank, který se uskutečnil na objednávku tuzemského zastoupení společnosti Volkswagen.

Z dostupných alternativních pohonů má daleko více českých řidičů (20 procent) s řízením auta s pohonem na LPG a dokonce také s auty spalujícími zemní plan (8,4 procenta). Na druhou stranu, hybridy řídila ještě menší část řidičské populace (jen 5,9 procenta).

Pokud si ale lidé elektromobily vyzkoušeli, pak je začali mít v oblibě. Dvaadvacet procent uvedlo, že jejich zkušenost byla velmi dobrá a 53 procent, že je spíše dobrá. Vůbec nikdo pak neřekl, že by měli s tímto pohonem velmi špatnou zkušenost.

Mezi největší klady elektromobilů patří podle mínění účastníků průzkumu to, že jsou ekologické. To si myslí bezmála 55 procent Čechů. 44,5 procenta má za to, že jsou dlouhodě výhodné, 35 procent oceňuje tichý provoz a stejné množství to, že jsou “trendy”.

Naopak 71 procentům vadí, že jsou drahé, 48 procentům nízký dojezd a 41 procentům málo možností k dobíjení.

Nákup elektromobilu podle výsledků zvažuje aktuálně sedm procent tuzemských řidičů.

Průzkum se týkal také vztahu českých řidičů k samořiditelným vozům,. Na jejich příchod se těší jen 7 procent lidí a naopak 63 procent si jejich vlastnictví nedokáže představit. Prostě této technologii nevěří.

Autonaelektřinu.cz