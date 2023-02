Jemnice má nový model města, ukazuje jeho podobu před požárem z 19. století

Jemnice (Třebíčsko) - Jemnice na Třebíčsku má nový model města. Zachycuje jeho podobu před velkým požárem v první polovině 19. století, který zasáhl město i starší osadu Podolí. Umístěný je v jemnickém zámku, návštěvníci ho uvidí zřejmě od května, dokončuje se jeho zabezpečení. Tvorbě modelu předcházela důkladná archivní práce, doplní ho tak i informace o tehdejších obyvatelích jednotlivých domů, řekla ČTK etnoložka Jana Lochmanová, která je spoluautorkou modelu.

Podkladem pro model, na kterém má ještě kdysi královské město svoje středověké opevnění, byl katastr z roku 1824. Cílem bylo ukázat Jemnici a Podolí v době před požárem z roku 1832. "Ten požár měl dva velké důsledky. Do základu vyhořely domy v Podolí, protože doškové střechy, to prostě hořelo samo. Ve městě samotném, když potom utíkali občané ven a naopak běželi dovnitř hasit, tak se ve Velké bráně sekly vozy, a to bylo vlastně důvodem k tomu, aby se středověké opevnění zbořilo," řekla Lochmanová.

Podle starosty Pavla Nevrkly (ODS) se o modelu města začalo v Jemnici uvažovat už okolo roku 2015. Jeho vytvoření trvalo několik měsíců. Hodnota modelu je asi 1,5 milionu korun, město ho hradí z dotací z programu Interreg. Dalších několik stovek tisíc korun bude stát skleněná konstrukce, která model města ochrání.

Model města nabízí podobu Jemnice ještě před stavbou zámeckého divadla. Jeho součástí je i židovská čtvrť, separační zeď, která měla znemožňovat výhled z židovské čtvrti na křesťanský kostel, a synagoga, která už neexistuje.

Obsáhlá data o jednotlivých domech, jeho majitelích a živnostech, které se v nich provozovaly, budou tvořit samostatný exponát - mapu umístěnou vedle modelu. "Každý se bude moci podívat, kam by šel za rukavičkářem, za čepičářem, kde by si nechal zpravit boty, kde je hřebíkář - cvokař, kovář," řekla Lochmanová. V Jemnici před požárem působilo 129 různých mistrů řemeslníků.

Podolí je původní, snad zeměpanská, osada. Místní rotunda, jejíž pozůstatky se dochovaly ve zvonici u kostela svatého Jakuba, stála podle Lochmanové už v 11. století. Teprve ve 13. století byla nad ostrohem nad řekou založená dnešní Jemnice. Podolí a Jemnici byly samostatnými obcemi až do počátku 20. století, dnes je Podolí místní částí asi čtyřtisícového města.

Podle pověsti založil požár místní nešťastný opilec. Chtěl zapálit hospodu, když už mu hostinský odmítl nalévat. Slámu na podpal ale našel až na půdě sousedního domu na náměstí. Kvůli silnému větru se požár rychle šířil, dostal se až do Podolí. "V Podolí uhořely dvě děti a dva starci. Některé domy tam padly do základu. Také se tam kontaminovala voda a vznikla epidemie úplavice, na kterou pak zemřelo asi 20 lidí," řekla Lochmanová. Vinu za požár lidé nejdřív svalili na místního pekaře. Skutečný žhář se ke svému činu prý přiznal až před smrtí.

Model je umístěný v přízemí jemnického zámku, ve kterém v druhé polovině 20. století sídlila armáda. Od 90. let je v majetku města, které ho postupně s přispěním dotací opravuje. V letošním roce budou kompletně dokončeny opravy střech, v úhrnu stály více než 20 milionů korun. Přístupné přes letní sezonu jsou jen některé prostory v zámku, jeho valná část na opravu pořád čeká. Model města instalovaný v někdejší jídelně vojáků se stane hlavním turistickým lákadlem.

Na modelu dlouhém devět metrů se kromě Lochmanové podílel také výtvarník Petr Szyroki. „Dělala jsem podklady, zakreslení a reálie a Petr Szyroki tomu potom dal finální podobu,“ řekla Lochmanová.