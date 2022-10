Jemelka před Interem: Snad předvedeme lepší výkon než doteď a konečně zabodujeme

Praha - Obránce Václav Jemelka věří, že fotbalisté Plzně ve středečním pátém kole Ligy mistrů v Miláně proti Interu předvedou lepší výkon než v předchozích čtyřech zápasech skupinové fáze a poprvé zabodují. Podle sedmadvacetiletého českého reprezentanta musejí hrát Západočeši odvážněji a také lépe než při domácí porážce 0:2 hlídat soupeřovy útočníky.

"Myslím, že jsme dobře připraveni. Naladili jsme se výhrou (3:1 nad Ostravou), tak doufám, že předvedeme lepší výkon, než jsme (ve skupině) předváděli doteď. Doufám, že Inter potrápíme, budeme konečně bodovat a konečně trochu potěšíme i fanoušky," řekl Jemelka novinářům před odletem do Milána.

Jeho tým zatím ve skupině nebodoval a na posledním místě tabulky má skóre 3:16. V minulém kole Plzeň doma podlehla Bayernu Mnichov 2:4 poté, co úvodní dějství prohrála 0:4. "V druhém poločase jsme si ukázali, že dokážeme vstřelit góly i takovýmhle týmům. Musíme hrát odvážně, to si říkáme vždy, ale je trochu těžké to pak v zápase dokázat. Doufám, že budeme odvážní, vstřelíme nějaký gól a bude to lepší než v minulých zápasech," uvedl Jemelka.

V září Západočeši v druhém utkání skupiny doma Inter nepřekvapili a prohráli 0:2. I proto, že poslední půlhodinu jim scházel vyloučený Pavel Bucha. "Musíme zlepšit celou hru. Doma jsme hráli na tři stopery. Ukázali jsme si, kde byly chyby. Jestli nastoupíme takhle stejně na tři, musíme chyby eliminovat a znepříjemnit jim to, co nejvíc to půjde," poznamenal Jemelka.

"Špatně jsme vystupovali na jejich útočníky, kteří si odskakovali hodně hluboko až na půlku. My jsme s nimi nechodili a zůstávali jsme dole. Takže potřebujeme pokrývat všechny hráče, vystupovat s nimi a nenechat je hrát. V tomhle se musíme zlepšit," doplnil levý bek či stoper, který přišel do Plzně v létě z Olomouce.

Interu by už mohl být k dispozici uzdravený útočník Romelu Lukaku, byť zřejmě nenastoupí hned v základní sestavě. "Jeho síla je obrovská. Má vše, rychlost, sílu, je to výborný útočník. Dohromady s Martínezem tvoří výborné duo. Ale i když nastoupí Edin Džeko, není v tom rozdíl. Minule nám dal zase gól. Jestli nastoupí ten nebo ten, je jedno. Musíme bránit líp než doma a musíme si s nimi poradit," prohlásil Jemelka.

Pokud Inter zvítězí, zajistí si postup ze skupiny na úkor Barcelony. Fanoušci katalánského týmu před zápasem posílají vzkazy Západočechům a věří, že favorita oberou o body. "Bavili jsme se s kluky, že nám to od fanoušků chodí na sociální sítě. Doufám, že je potěšíme a zvládneme nějaký dobrý výsledek," přál si Jemelka.

Západočeši v této sezoně občas mění rozestavení a už několikrát hráli na tři stopery. "Mně to je de facto jedno, jestli je to na čtyři nebo na tři. Hlavně když taktika bude dobře nastavená na zápas. Když to povede ke třem bodům, je mi jedno, jestli budu hrát zkraje nebo budeme hrát na trojku," dodal Jemelka.