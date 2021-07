Jelínek se těší na velký reprezentační návrat po pětileté pauze

Tokio - Křídelník David Jelínek vyhlíží velký návrat do sestavy basketbalové reprezentace. Třicetiletý střelec, hrající ve španělské ACB lize za Andorru, jako jediný z dvanáctičlenného kádru týmu kouče Ronena Ginzburga na olympijských hrách v Tokiu nebyl na přelomu června a července na kvalifikačním turnaji v kanadské Victorii. Poté co nahradil Patricka Samouru, může se těšit na první vystoupení v reprezentaci od června 2016.

"Těším se. Přeci jen je to po dlouhé době a navíc v téhle úžasné atmosféře, i přesto, že nejsou diváci. Pořád je to ale olympiáda, takže se moc těším," uvedl v tiskové zprávě České basketbalové federace Jelínek před úvodním duelem s Íránem, který se hraje v noci na neděli od 3:00 SELČ.

Jelínek až dosud v reprezentaci chyběl od doby, kdy se nedostal do týmu pro olympijskou kvalifikaci v Bělehradu. Bývalý hráč Badalony, Baskonie nebo Wloclawku startoval na mistrovství Evropy v letech 2013 a 2015, teď se ale může těšit na vrchol reprezentační kariéry a užívá si olympijskou atmosféru.

"Je to pro nás úplně jiné. Když je člověk na jakémkoliv jiném turnaji, tak je tam jenom s dalšími basketbalisty. Tady potká všechny možné jiné sportovce. Věřím, že na daný zápas se my budeme připravovat stejně jako za jakýchkoliv jiných situací," podotkl Jelínek.

Češi potřebují Írán porazit, aby měli reálnou šanci bojovat o postup do čtvrtfinále. "Když ten důležitý zápas přijde, tak je to vždycky stejné, a je jedno, jestli je to na začátku nebo na konci turnaje. Jde hlavně o nás, abychom byli připravení, podávali výkony, jaké bychom chtěli, a dokázali se zkoncentrovat. Je to soupeř, se kterým se asi budeme prát přímo o postup. Když se nám podaří vyhrát, mohli bychom se mu přiblížit," prohlásil Jelínek.

Půjde o vůbec první duel celého basketbalového turnaje. "To si ani neuvědomujeme. Už ten samotný zápas na nás vytváří tlak, a jestli je to první zápas turnaje, to pro nás nehraje zásadní roli," dodal Jelínek.