Jelínek se loučil s Libercem dvěma góly: Je možné, že skončím

Hradec Králové - Ani dvěma góly neodvrátil kapitán hokejistů Liberce Tomáš Jelínek porážku v pátém čtvrtfinálovém utkání play off extraligy v Hradci Králové 4:6 a vyřazení 1:4 na zápasy. Osmatřicetiletý odchovanec pražské Slavie věděl, že poslední zápas této sezony pro něj bude zřejmě i rozloučením s Bílými Tygry po devíti letech. A zatím neví, jestli i s aktivní kariérou.

"Je možné, že skončím, nabídku jsem zatím nedostal. Pokud by měl někdo zájem, může mi zavolat... Ale u Tygrů to byl asi poslední zápas," řekl Jelínek po utkání novinářům. Pokračování své kariéry bude teprve řešit. "I tak myslím, že jsem ukázal, že na to pořád ještě mám, ne?," usmíval se Jelínek.

"Hrozně záleží na tom, zda dostanu nabídku, nebo nedostanu. Pokud ne, bude to vyřešené. Možná bych zůstal v klubu i v jiné funkci. Teď na to ale úplně nemám myšlenky, chtěl jsem si maximálně užít závěr v klubu, kde jsem odehrál devět nádherných sezon. Byly to nejlepší a nejúspěšnější roky mé kariéry. Pokud tohle byl poslední zápas, tak stál za to. I když jsem chtěl dát tři góly," vtipkoval Jelínek, který v roce 2016 získal s Libercem historický titul a třikrát v letech 2017, 2019 a 2021 dosáhl na stříbro.

V 24. minutě duel v Hradci zahájil obrat na 1:3 a v čase 27:37 v přesilové hře pěti proti třem otočil svou čtvrtou brankou v letošním play off stav na 3:2. "Hlavně jsme do utkání vstoupili bojácně, nervózně a byli horší. Asi podesáté jsme inkasovali první gól... Každopádně jsem hrdý na tým, jakým stylem jsme se vrátili. Chvíli jsme vedli, ale oni nám rychle vyrovnali, potom jsme se přetahovali a pak už nám asi chyběly síly a možná i štěstí na další otočku. Hradec zaslouženě vyhrál," řekl Jelínek.

Bílí Tygři sice ve třetím utkání série přišli od brankářskou jedničku Petra Kváču, ale podle Jelínka to nehrálo ve vyřazení roli. "Kvaky je výborný gólman, ale to Kuba Neužil taky. Skočil do toho rovnýma nohama, chytal velice slušně a držel nás. Tohle problém nebyl. Byl v tom, že jsme pokaždé prohrávali. Ať je to jak chce, dotahování stojí daleko víc sil a jeden gól jsme byli horší, oni šťastnější. My nevedli v devíti případech ani jednou, to je pak těžký," podotkl.

Liberec zakončil základní část sérií devíti výher, přesto na přímý postup do čtvrtfinále nedosáhl. V předkole jej vybojoval v pěti zápasech s Plzní a v sérii s Hradcem uspěl pouze v úvodním utkání venku. "Začátek sezony byl všelijaký, od prosince ledna jsme se ale hodně zvedli. Jsem pyšný na kluky, jak jsme odehráli závěr sezony, který byl od nás parádní. Bohužel systém je nastavený tak, že postupuje i dvanáctý tým, který by normálně hrál play out. Ze sportovní stránky mi to nepřijde fér," hodnotil Jelínek celý ročník.

V základní části si připsal ve 49 zápasech 13 bodů za čtyři branky a devět asistencí. V play off dostával větší prostor na ledě a v 10 duelech dal také čtyři góly a na jeden přihrál. "Jsem typ hráče, který chce pro tým udělat maximum, když už je u toho. Kolikrát jsem tu možnost úplně neměl. Ale s věkem takové situace přicházejí. Postupně jsem přijal roli, jakou jsem dostal, a snažil se v ní být nejlepší. Hrál jsem oslabení a v něm nechával dvě stě procent. Tak to zkrátka bylo. Vlastně jsem se vrátil do počátků mé kariéry," uvedl.

Potěšila ho reakce, na jeho výkony v play off. "Musím říct, že mě hlavně potěšili lidi okolo, kteří mě chválili. Když mi táta řekne, že to bylo super, moc si toho vážím," prohlásil syn bývalého reprezentačního útočníka Tomáše Jelínka.

Dosavadní kapitán Liberce má i jedno stříbro a dva bronzy se Slavií. Jestli ještě bude bojovat o další úspěchy, se teprve uvidí. "Budu čekat na telefonu a pár dní u toho pít pivo. Jinak mi začíná učení na trenérskou licenci B, studium zahrnu mezi to pivo," dodal s úsměvem Jelínek.