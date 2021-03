Jelínek: 4:0 je paráda s takovým soupeřem, rozhodl asi první duel

Hradec Králové - O dost rychleji, než se všeobecně očekávalo, skončila série čtvrtfinále play off v hokejové extralize mezi Hradcem Králové a Libercem. Severočeši oslavili postup v nejkratší možné době už po dvou zápasech na ledě soupeře, sérii vyhráli 4:0. Podle kapitána Petra Jelínka měl zásadní vliv na její průběh hned první duel, který jeho tým dovedl ze stavu 0:3 k výhře 4:3 v prodloužení.

Vyřazené Východočechy i Bílé Tygry, kteří jsou v pozici obhájců stříbra z poslední dohrané sezony před dvěma lety, dělily po základní části pouhé čtyři body.

"Přes výsledek série byl pro nás Hradec hodně těžkým soupeřem. Myslím, že byl důležitý ten obrat v prvním utkání. "Byla to výborná psychická vzpruha, protože otočit z 0:3 na 4:3 nás hrozně nakoplo. Myslím, že jsme od té doby - až na některé výpadky - dominovali," řekl v on-line rozhovoru s novináři Jelínek.

Poslední krok k završení série bývá mnohdy nejtěžší. A odpor soupeře byl dnes hodně silný. "Bylo to hodně těžké, protože si myslím, že jsme od začátku tahali za ten trošku kratší konec. Hradec do toho dal první třetinu úplně všechno, byli lepší a nám moc nešly nohy," přiznal Jelínek.

"Možná jsme už měli i trochu v hlavách, že vedeme 3:0, ale zvládli jsme to. Potom jsme se jim vyrovnali a bylo to pak o jednom gólu. Během necelé minuty jsme otočili zápas a myslím, že to byla taková poslední kapka. Je super, že jsme sérii zakončili, protože po asi nejtěžší sezoně, jakou jsem v extralize zažil, nám pauza před semifinále přijde vhod," pochvaloval si šestatřicetiletý útočník.

Právě u jeho jména zůstal zapsaný vítězný gól čtvrtého utkání, ale i postupový pro celou sérii. Jelínek jím dokonal obrat z 0:1 na 2:1 jen 21 sekund po úspěšné teči Dávida Grígera.

Paradoxně udělal hrubku před rozhodujícím gólem útočník Marek Zachar, který na východě Čech hostuje do konce sezony právě z Liberce. "Musím říct, že mi ho na konci bylo trošku líto. Určitě ho to moc mrzí, ale i to je bohužel hokej. Takovou chybu mohl udělat kdokoliv, ale on se z toho poučí a vezme si z toho jen to dobré," věřil Jelínek.