Jeli jsme druhou třetí ligu, litoval Krčmář

Anterselva (Itálie) - Čeští biatlonisté jeli ve sprintu a mistrovství světa podle Michala Krčmáře druhou či třetí ligu. V italské Anterselvě byl stříbrný olympijský medailista z této disciplíny jako nejlepší z kvarteta až devětatřicátý. Druhý z členů čtvrteční bronzové smíšené štafety na šampionátu Ondřej Moravec skončil o sedm příček za Krčmářem a ani nebodoval do Světového poháru.

"Šetřit se nebudu," začal Krčmář hodnocení závodu a pokračoval: "Je vidět, že hned od začátku jsme jeli druhou třetí ligu, že jsme si absolutně neškrtli se špičkou závodit. Byl to fakt špatnej výkon, možná asi letos nejhorší, co jsem se cítil ve sprintu, což mě trošku mrzí, že je to je zrovna na mistrovství světa."

Krčmář musel na dvě trestná kola a dvakrát minul terč i Moravec. I majitel devíti medailí z mistrovství světa a olympiád cítil, že to nejde. "No, nebylo na to, no. Není na co se vymlouvat," konstatoval stroze jinak výmluvný Moravec.

Před závodem neměl Krčmář dojem, že by měl jet jinak než před dvěma dny ve smíšené štafetě. "V té jsem cítil, že sílu mám, a po štafetě jsem byl trošku optimistický, ale teď ve sprintu to na trati prostě nešlo. Nesedlo mi to. Normálně, objektivně hodnotím, že to bylo hodně špatný. A vrtá mi hlavou, co jsem udělal blbě," řekl.

Navíc chyboval dvakrát při střelbě vleže, což mu na náladě nepřidalo. "Pokud k špatnému běhu přidáte dvojku na začátek, tak to je cesta do pekla. To podtrhlo výkon na trati, prostě žádná sláva. Budu se muset zkusit zmobilizovat a dát do kupy na další závody," řekl Krčmář směrem k nedělnímu stíhacímu závodu.

Moravec rovněž od prvních metrů tušil, že nejede nejrychleji. Hlásili mu srovnání běžeckých časů s Krčmářem. "Já přitom věděl, že dostává skoro třicet vteřin od Béčka (Johannese Böa), tak jsem si říkal: 'Ještě než vystřelíte, víte, že i se dvěma nulama byste nebyl lepší než třeba desátý'. Bohužel," řekl Moravec.

Na trati jel Moravec na pokraji svých možností. "A podle toho vypadala střelba. Před stojákem jsem si říkal, co tam budu dělat. Dokázal jsem s tím ještě zabojovat, ale ta poslední rána mě mrzí, i když by to moc neřešilo," řekl a dodal: "Do cíle jsem přijel v takovém stavu, že mě bolely prsty na nohách."

Ve stíhacím závodu se pokusí nelichotivou pozici vylepšit. A především si spravit chuť. "V první řadě to bude chtít vyvarovat se chyb na střelnici. Budu věřit, že budu mít lepší den. Nic jiného mi nezbývá," konstatoval Moravec.