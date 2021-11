Jeho výkony rostou, ale chování s Plzní nebylo ideální, řekl kouč o Krmenčíkovi

Praha - Trenéři fotbalové reprezentace si v nominaci na listopadové zápasy s Kuvajtem a Estonskem nechali jedno volné místo v ofenzivě a mezi třemi zvažovanými hráči je i slávista Michael Krmenčík. Osmadvacetiletý útočník v minulém týdnu upoutal pozornost hlavně provokacemi proti svému bývalému klubu Plzni, s níž Pražané odehráli nedělní ligový šlágr. Asistent reprezentačního kouče Jiří Chytrý připustil, že Krmenčíkovo chování nebylo ideální, hráčovy výkony se ale podle něj zlepšují. Je přesvědčen, že slávistický útočník může českému týmu pomoci.

Reprezentaci chybí kvůli zranění nejlepší útočník a střelec Patrik Schick z Leverkusenu. Vedle Krmenčíka trenéři uvažují nad Tomášem Pekhartem z Legie Varšava a překvapivě také nad Milanem Škodou z Mladé Boleslavi.

Krmenčík patřil ke stabilním členů reprezentace a nechyběl na letním evropském šampionátu. Po červencovém příchodu do Slavie se ale zatím příliš neprosadil a v národním týmu v dosavadním průběhu podzimu nebyl.

"Myslíme si, že angažmá ve Slavii zvolil správně, když se rozhodoval, kde by měl hrát. Vrátil se do Čech, do špičkového mužstva, které hraje poháry. Po sportovní stránce to bylo určitě správně. V širší nominaci je na základě dlouhodobé výkonnosti, dlouhodobého působení v reprezentaci. Pokud bude ve formě, počítáme ho mezi velice kvalitní hráče, kteří by mohli týmu pomoci," řekl Chytrý, který na tiskové konferenci nahradil lehce nemocného hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého.

"Michalovy výkony mají vzrůstající tendenci. Trenér Slavie Trpišovský o tom i mluvil, že se potřeboval dostat do nějakého fyzického stavu. Pokud bude optimálně připraven, o jeho kvalitě nepochybujeme," dodal Chytrý.

Krmenčík v uplynulém týdnu upoutal pozornost především provokacemi vůči mateřské Plzni, díky které se dostal do velkého fotbalu. Nejprve se po středeční dohrávce s Olomoucí přidal k vulgárnímu pokřiku fanoušků proti Západočechům, za což se později omluvil. V nedělním šlágru proti Plzni pak vstřelil gól na 2:0 a provokoval hostující fanoušky i některé hráče.

"To jeho chování směrem k bývalému klubu nebylo úplně ideální, za mě tam mohlo být trochu víc respektu. Ale je to Michalova záležitost. To si musí vyhodnotit on, proč k tomu došlo a v jaké míře," řekl Chytrý.

Reprezentaci čekají poslední dva zápasy roku. Nejprve 11. listopadu v přípravě v Olomouci Češi změří síly s Kuvajtem a o pět dní později v Praze proti Estonsku uzavřou kvalifikační skupinu o postup na mistrovství světa v příštím roce.

Reprezentanti figurují na druhém místě tabulky před třetím Walesem, který má ale duel k dobru. Přímo na šampionát postoupí pouze vítěz skupiny, jímž s největší pravděpodobností bude Belgie. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají skoro jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.

"Pořadí týmů na druhých místech v ostatních skupinách úplně detailně nesledujeme. Aktuálně situace vypadá tak, že kdybychom skončili druzí, nebudeme nasazeni směrem k prvnímu utkání play off, aby nám to zaručilo, že budeme hrát doma. Ta situace se ale ještě může zamíchat, může se to dohrát jinak," přemítal Chytrý.

"Pořád platí, že bychom na 99 procent baráž měli hrát. Chtěli bychom se pokusit o to, aby to bylo z druhého místa skupiny, to je náš cíl. Pokud by se to nepovedlo, věříme, že do play off bychom se dostali díky Lize národů. Pak rozhodne březen a play off, jestli se nám podaří v těch dvou zápasech uspět nebo ne," dodal Chytrý.