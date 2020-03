Jeglič dovršil hattrick a Boleslav zdolala v prodloužení Vary 4:3

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v utkání 50. extraligového kola Karlovy Vary 4:3 v prodloužení a posunuli se v tabulce na druhé místo. Středočeši uspěli, přestože během utkání prohrávali již 1:3. V čase 62:00 rozhodl Žiga Jeglič, který vítězným gólem završil hattrick.

Už po minutě hry se šlo kontrolovat video, ale po přezkoumání sudí rozhodli, že po Pláňkově nahození nepřešel puk brankovou čáru za zády hostujícího gólmana Novotného. Do vedení tak šli na druhé straně hosté, když byl na konci povedené kombinace Rachůnek.

V přesilové hře Mladé Boleslavi pak vybídl Pláněk ke skórování Kašpara, ale ten už zblízka trefil pouze brankářův beton. Hosté mohli v závěru třetiny navýšit vedení, když strážce domácí branky Krošelj upadl v brankovišti, ale následnou skrumáž dokázali Mladoboleslavští ustát.

Domácí Bruslaři se dočkali díky Jegličovi vyrovnání v době, kdy si na trestné lavici odpykávali osobní desetiminutové tresty jejich útočníci Zbořil se Skalickým. Západočeši si vzali vedení zpět v polovině zápasu, když na zadní tyči zakončoval do odkryté branky Polák.

Mladá Boleslav mohla odpovědět v následné přesilovce, ale střelu Bičevskise zastavila tyčka. Boleslav vyměnila ve 33. brankáře a Peters musel hned čelit nájezdu pěti hostů na jediného obránce, který skončil třetím gólem. Prosadil se Stříteský.

Za domácí mohl snížit hned v úvodu třetí části Flynn, ale puk zastavila opět jen tyčka. Středočeši se vrátili na kontakt deset minut před koncem, kdy se trefil v přesilové hře Jeglič. Hosté se poté snažili bránit jednobrankový náskok zuby nehty, ale i za pomoci faulů. Další z nich potrestal ve druhé využité přesilovce Zbořil, který těžil z povedené souhry s Klepišem.

Na další branku si diváci museli počkat až do prodloužení. To rozhodl přesně po dvou minutách v signalizované výhodě Jeglič.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Padesát minut byly Vary lepší, my jsme nedělali to, co bychom měli - nedobruslovali jsme, nedohrávali jsme, když už ano, tak ve chvílích, když už tam nebyl puk, z toho pak plynula vyloučení. Za poslední desetiminutovku ale klobouk dolů před kluky, že prostě nechtěli prohrát. Za posledních deset minut a prodloužení jsme si druhý bod zasloužili. Ale takto hrát nemůžeme, pokud chceme v další fázi dojít daleko."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Odehráli jsme velmi dobrých padesát minut s kvalitním soupeřem, měli jsme tam dobré věci, dali jsme pěkné branky a byli jsme ve vedení. Bohužel závěr jsme nezvládli. Pokud chceme uspět v další fázi sezony, tak se musíme poučit a hrát jinak. Vedení 3:1, deset minut do konce, to bychom měli zvládnout jinak."

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 4:3 po prodl. (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Jeglič (D. Šťastný, Fillman), 50. Jeglič (Ševc, Skalický), 57. A. Zbořil (Klepiš), 62. Jeglič (Pláněk, A. Zbořil) - 4. T. Rachůnek (Eminger), 30. V. Polák (Kohout, Černoch), 34. Stříteský (Koblasa, O. Beránek). Rozhodčí: Hodek, Micka - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:9 navíc A. Zbořil a Skalický (oba Mladá Boleslav) oba 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 3689.

Mladá Boleslav: Krošelj (33. Peters) - Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - D. Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - L. Kašpar, Bičevskis, Lunter - J. Stránský, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, Koblasa - Kohout, Černoch, V. Polák - Vondráček, Vildumetz, M. Zabloudil. Trenér: Pešout.