Jeff Bezos řekl CNN, že plánuje většinu ze svého jmění do konce života rozdat

Washington - Zakladatel Amazonu a miliardář Jeff Bezos řekl CNN, že chce většinu svého jmění do konce života rozdat na boj s klimatickou změnou a podporu lidí, kteří mohou "sjednotit lidstvo v hlubokém sociálním a politickém rozkolu". Agentura Bloomberg Bezosovo jmění nyní odhaduje na 124 miliard dolarů (asi 2,92 bilionu korun).

"Ano, plánuji," odpověděl Bezos na přímý dotaz novinářky CNN Chloe Melasové, zda plánuje rozdat "jmění, které za jeden život ani není možné utratit".

"Je ale těžké vymyslet, jak to udělat účinně. Budování Amazonu nebylo lehké, stojí za tím mnoho těžké práce a spousta velice chytrých spolupracovníků. Filantropie také není jednoduchá, je to velice těžké. Je spousta věcí, které můžete dělat neefektivně. Momentálně pracujeme na našich schopnostech, jak to udělat účinně," řekl Bezos, který rozhovor poskytl společně se svojí partnerkou Lauren Sánchezovou.

Sánchezová a Bezos v sobotu udělili ocenění zvané Courage & Civility Award americké zpěvačce a filantropce Dolly Partonové. K ocenění se váže finanční cena 100 milionů dolarů (2,4 miliardy korun), které může věnovat na dobročinné účely podle svého uvážení.

Ačkoliv Bezos nezacházel v rozhovoru se CNN do detailů, jde o jeho první oznámení, že plánuje většinu svého jmění rozdat či jím jinak podpořit veřejné zájmy. Miliardář čelil dlouho kritice za to, že na charitu věnuje malé množství svého jmění. Nepřidal se například k závazku The Giving Pledge miliardářů Billa Gatese a Warrena Buffetta, jehož signatáři chtějí rozdat na charitativní účely většinu svého majetku.

Bezos loni v červenci odstoupil z čela největšího internetového prodejce Amazonu, kde však stále zastává klíčovou funkci, a od té doby se prostřednictvím různých darů snaží posilovat svůj obraz filantropa, píší americká média.